Russische Arroganz : Geniale Schriftsteller als Chauvinisten

Aktualisiert am

In Russland hat man sich nicht wirklich bemüht, Geschichte und Kultur der Ukraine zu studieren. Man pflegte ein hegemoniales Verhältnis. Ein Gespräch mit dem ukrainischen Literaturwissenschaftler Petro Rychlo.

Petro Rychlo ist einer der pro­minentesten Literaturwissenschaftler der Ukraine. Der Professor unterrichtet am Lehrstuhl für fremdsprachige Literatur und Literaturtheorie an der Universität Czernowitz.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



In den Staaten, die einst die Sowjetunion bildeten, ist Russisch Lingua franca – auch hier in Czernowitz, wo neben der ukrainischen Mehrheit Rumänen, Russen und andere Minderheiten leben. Wie wird das nach diesem Krieg sein?

Es ist schwer zu sagen, wie es künftig um die russische Sprache in Czernowitz und der Ukraine überhaupt stehen wird. Ich glaube, die Begeisterung für die russische Kultur, die in der Welt bis heute herrscht, muss relativiert werden. Man sollte nicht länger übersehen, dass selbst viele der höchsten Leistungen der russischen Kultur imperiale Züge in sich tragen.