Literatur und Politik : Zweierlei Deutschland?

Seit zehn Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe „Debates on Europe“, die sich drängenden Fragen auf der europäischen Agenda widmet – politischen, gesellschaftlichen und kulturellen. Dazu laden die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die S. Fischer Stiftung als Ausrichter an Orte ein, „wo etwas auf dem Spiel steht und die Zukunft neu ausgehandelt wird“. Die Wahl der Schauplätze war in der Tat hellsichtig: 2012 begann man in Budapest, und mit der Ausnahme von Berlin und Belfast fanden alle bisherigen Debatten in Ost- oder Südosteuropa statt: zunächst in Bukarest, Athen und Belgrad, aber seitdem auch in Minsk, Narva oder Sankt Petersburg und bereits 2015 in Charkiw. Und 2022 im Jubiläumsjahr? In Dresden.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Nun konnte man bei der Planung nicht voraussehen, was jede Rede über die europäische Zukunft in diesen Tagen bestimmen würde. Und Dresden war sicher keine schlechte Wahl gewesen. Ist diese Stadt doch ein Sonderfall in Deutschland, insofern sich dort die Fragen, denen sich die „Debates on Eu­rope“ widmen sollen, in besonderer Schärfe artikulieren. Die Hauptstadt Sachsens gilt wie das ganze Bundesland als hierzulande ungewöhnlich widerspenstig ge­genüber dem politischen Konsens über Diversität und Solidarität. Und Putin verbrachte hier seine deutschen Jahre. Gründe genug also für die in Darmstadt residierende Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, ihre Frühjahrstagung diesmal in Sachsen abzuhalten: in Freiberg und Dresden. Und zu deren Auftakt am vergangenen Donnerstag eben auch die jüngste Ausgabe der „Debates on Europe“. Nicht in Freiberg, einer Partnerstadt von Darmstadt. In Dresden. Wie den Großteil der Frühjahrstagung.