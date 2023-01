Bundeswehr auf Grüner Woche : Kampfpanzer an die Heimatfront!

Bevor jetzt die Sache mit den Leoparden in der Ukraine endgültig in krachender Gefechtsprosa untergeht, müssen wir daran erinnern, dass die Kampfpanzer an der Heimatfront eigentlich dringend gebraucht werden. Die Bundeswehr fährt das auf der Landwirtschaftsmesse in Berlin ganz breit. Ihr raumgreifender Auftritt bei der größten Fressmeile der Welt wirbt mit dem Hinweis „Mach, was wirklich zählt“, was Kanzler Scholz, wäre er nicht so kampfesmüde wie er zu tun pflegt, vielleicht als Friendly Fire auslegen könnte.

Tatsächlich aber steckt dahinter der Einsatz der Soldaten um die heimische Natur, was sie in Tarnuniformen gekleidet und in Gruppenstärke aufmarschierend durchaus eloquent begründen und unter dem Eindruck des Hirschgulaschdufts in der Nase, den der Deutsche Jagdverband auf seinem Stand nebenan verbreitet, wohltuend wahrgenommen wird. Unter dem Leopard-Panzer-Poster ist das Teilstück einer Panzerkette in das aufgeschüttete Erdreich eingelassen, das die ganze Tragik der Berliner Kampfpanzerentscheidung vor Augen führt.

Nein, nicht weil es so zerschossen aussieht. Beeindruckend ist vielmehr, wie der militärische Arm des deutschen Artenschutzes unter dem Titel „Leben in der Panzerspur“ die künstliche Pfütze hinter dem Kettenfragment zur ökologischen Ikone befördert. In den „Bodenverdichtungen“ sammele sich Niederschlagswasser in „temporären Gewässern", auf die „hochspezialisierte Arten wie einige Amphibien, Libellen oder gar Krebse angewiesen sind“.

Im Klartext heißt das: Jeder der vierzehn Leoparden, die bald auf ukrainischem Boden rollt, fehlt erstmal dem heimischen Artenschutz. Jedes weitere Panzeropfer könnte dazu führen, dass die Nachhaltigkeits- und Artenvielfaltsziele, die der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht weit davon auf Hallengröße hat zelebrieren lassen, verfehlt werden. Mit der „Lebensraumvielfalt“, auch das ein Begriff aus dem ökologischen Repertoire der Kampftruppe, verhält sich das nicht anders. Nicht zu reden vom Insektenschutz auf den Liegenschaften der Bundeswehr, der vorbildlich ist: auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird verzichtet, und die Häufigkeit der Mahd auf den Wiesenflächen wird „möglichst an den Bedürfnissen der Insekten angepasst“. Was in dieser vorsichtigen Einschränkung natürlich die (sicher geheimen strategischen) Überlegungen der Bundeswehr nicht ausschließt, dass die ungemähten Wiesen wichtige Bausteine ihrer Tarntaktiken sind.

Das schmälert die Verdienste der Truppe im ökologischen Innendienst natürlich kein bisschen. Ihre Naturprosa ist wirklich granatenmäßig grün. Wirklich böse ist nur die Schrifttafel, die diesen friedvollen Auftritt auf der Agrarmesse von oben herab überwölbt: „Wir kämpfen auch dafür“, steht da, „dass du gegen uns sein kannst“. Wer sich so für den Artenschutz einsetzt, sollte sich besser doch nicht selbst überflüssig machen wollen.