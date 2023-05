Aktualisiert am

Auch wenn Häuser zerfallen und Bewohner fortziehen, können Künstler sich noch immer wohl fühlen: Ein Besuch in Maßlow in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Maler, Bildhauer und Puppenspieler Hans Scheibner in seinem Atelier in Maßlow. Bild: Freddy Langer

Zu den Zufällen, die man lieber Schicksal nennen möchte oder gleich eine Inszenierung von hö­herer Instanz, gehörte das Erlebnis bei meiner letzten Fahrt aus Maßlow hinaus durch den Wald, über eine Spur aus Pflastersteinen, die vermutlich zu DDR-Zeiten dort ausgelegt wurde, wo zuvor bloß ein Forstweg das Dorf mit der restlichen Welt verbunden hatte. Es war Nacht ge­worden, und man hatte mich ermahnt, langsam zu fahren. Rehe würden die Straße kreuzen. Viele Rehe. Aber dann war es zunächst ein Hase, der im Scheinwerferlicht des Wagens vor dem Auto herhoppelte, bald darauf ein Fuchs, der neben dem Wagen entlangschnürte, und am Ende stand ein Wolf am Straßenrand und schaute mir mit gespenstisch leuchtenden Augen direkt ins Gesicht. Da waren sie dann alle beieinander. Zwei, die sich Gute Nacht sagen wollten. Und einer, der zu den jüngst Zugezogenen zählt, seit es insgesamt im­mer leerer wird in dem Ort.

Freddy Langer

Glaubt man Hans Scheibner, dann liegt es nicht zuletzt an ihm, dass es Maßlow überhaupt noch gibt. Ein Straßendorf, das sich vom ersten bis zum letzten Haus über fast zwei Kilometer hinzieht, das bei kaum mehr als einem Dutzend Gebäuden, die noch übrig sind, allerdings vor allem aus Leerraum besteht. Nicht aus Baulücken. Denn Neubauten werden für Maßlow nicht mehr genehmigt, nicht einmal An­bauten. Straßendörfer sind bei Gemeindeverwaltungen nicht gut gelitten. Die Wege sind lang, und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten ist aufwendig und teuer. Vermutlich gibt es eine Formel, nach der man das berechnen kann: laufende Meter As­phalt, Rohr und Kabel pro Kopf. Trotzdem wurden Glasfaserkabel gelegt.