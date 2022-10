Medizinermangel in der Provinz : Landluft allein macht auch nicht gesund

Das Medizinstudium in Leipzig beginnt für die jungen Studenten mit einem zumindest halb verlockenden Angebot. In den ersten Tagen finden sie auf den Plätzen im Hörsaal einen Zettel: Tausend Euro im Monat zahlt der Freistaat Sachsen während der gesamten Studienzeit jedem, der bereit ist, Hausarzt zu werden und sechs Jahre in einer „nicht bedarfsgerecht versorgten Region“ des Landes zu arbeiten. Junge Medizinstudenten träumen jedoch eher davon, im weißen Kittel Kinderleben zu retten, Gehirne und Herzen zu operieren oder mit dem Notarztwagen umherzujagen. Landarzt zu werden kommt für die meisten nicht infrage.

Und so ist die medizinische Versorgung in Gefahr, an die sich viele Menschen, ob in der Eifel, der Lüneburger Heide oder sonst wo in Deutschland, gewöhnt haben. Wer Schnupfen oder Husten hat, erwartet, seinen Hausarzt zu Gesicht zu bekommen, am gleichen Tag und ohne dafür stundenlang mit Bussen zu fahren. Derzeit praktizieren noch mehr als 55.000 Hausärzte, doch bis 2035 werden 11.000 fehlen, errechnete die Bosch-Stiftung 2021. Schon jetzt sind zum Beispiel in Hessen 266 Praxissitze für Hausärzte frei, in Sachsen hat die Kassenärztliche Vereinigung 446,5 ausgeschrieben. Und eine noch größere Zahl von Landärzten sucht dringend einen Nachfolger, oft steht „Ab sofort“ in den entsprechenden Angeboten. Viele arbeiten bis ins hohe Alter, doch in den nächsten Jahren aber werden immer mehr von ihnen in den Ruhestand gehen.