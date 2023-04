Als Lana Del Rey ihren neuen Song- und Albumtitel „Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Boulevard?“ verriet, beantwortete die Stadtbücherei von Long Beach, Kalifornien die Frage auf Twitter: „Yup! It's called the Jergins Tunnel and it opened in 1928 and closed to the public in 1967. The tunnel ran under Ocean Blvd. and provided access to the Pike and beach, via the Jergins Trust building at 100 E. Ocean Boulevard.“

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Tatsächlich gibt es also dieses Bauwerk, es ist, wie Fotos von Innenansichten verraten, durchaus schön, ähnlich wie manche stillgelegte U-Bahn-Station, die jahrzehntelang im Dornröschenschlaf liegt, bevor sie wiederentdeckt wird – man denke etwa an die „City Hall Station“ in New York. Von „Mosaic ceilings, painted tiles on the wall“ berichtet auch der Song über den kalifornischen Tunnel gleich zu Beginn, aber im Gegensatz zur Stadtbücherei will dieser nicht nur Wissen vermitteln, sondern ein Gefühl: „I can't help but feel somewhat like my body marred my soul“, heißt es ansatzlos nach der Beschreibung der Mosaiken und Kacheln – was für ein überraschender Sprung – und dann noch:

Handmade beauty sealed up by two man-made walls

And I‘m like

When's it gonna be my turn?

Die unterirdisch versiegelte Schönheit wird zur Metapher für das lyrische Ich des Liedes, das sich unerkannt, unentdeckt, ungeliebt fühlt – und offen fragt: Wann bin ich endlich dran? Es spricht für viele, vielleicht gar als Stimme einer Gruppe oder einer Generation: Wie „der Körper die Seele versehrt“, ist unter dem Begriff des Bodyshaming eines der wichtigsten Themen der Popkultur geworden, erst recht seit dem Aufkommen der sozialen Medien.

Um mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu erzeugen, gibt es schon lange das Genre der Motivations-Songs. Auf Aretha Franklins Einforderung von „Respect“ der anderen, vornehmlich der Männer, folgte die Ermutigung, zuerst einmal sich selbst zu respektieren. Viele erfolgreiche Lieder zeugen davon, von Madonnas „Express Yourself“ bis zu Christina Aguileras „Beautiful“. Auch wenn Joe Cocker schon 1974 versichert hatte: „You are so beautiful to me“, musste Aguilera es wohl noch einmal beschwören: „I am beautiful, no matter what they say“, heißt es darin, und dann, wie gemacht für eine Anti-Hatespeech-Kampagne: „Words can't bring me down“. Gewissermaßen die Endstufe dieser Selbstversicherung gegen alle Welt sind die jüngste Zeilen von Miley Cyrus, „I can take myself dancing and I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can“. Zu den optimistischen Wunschliedern oder gar der Flucht in die selbstgewählte Einsamkeit nimmt Lana Del Reys Song eine krasse Gegenposition ein, wenn sie singt:

Open me up, tell me you like it

Fuck me to death, love me until I love myself