Einblicke in adeliges Schlammcatchen: Rita Boncompagni Ludovisi hat dafür gekämpft, in der Caravaggio-Villa in Rom bleiben zu können. Jetzt wurde das Anwesen per Gerichtsbeschluss geräumt.

Prinzessin Rita Boncompagni Ludovisi hat einmal gesagt, „Succession“, diese brillante Fernsehserie über einen Familienkrieg voller Hass und Intrigen, sei nichts gegen das adelige Schlammcatchen in Rom. Wer nun vor Ort oder über die im Netz publizierten Videos ihren Rauswurf aus der Villa d’Aurora mitverfolgte, bekam einen veritablen Eindruck davon. Wie zu erwarten, machte es die Prinzessin ihren Gegnern nicht leicht.

Um Punkt neun Uhr klingelten am Donnerstag die Carabinieri am Tor ihres Anwesens, in dem sich Caravaggios einziges Deckengemälde befindet. Selbstverständlich machte die Prinzessin nicht auf. Ein Schlosser rückte an, erst eine Stunde später gelang der Zugang zur Villa, in der die Texanerin zwanzig Jahre lang lebte, zusammen mit ihrem römischen Märchenprinzen.