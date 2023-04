Eberhard W. Kornfeld im Jahr 1993 in seiner Galerie in Bern Bild: Picture Alliance

Wenige Monate vor seinem hundertsten Geburtstag ist am 13. April der Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld gestorben, ein prägender Kunstvermittler des 20. und 21. Jahrhunderts. Geboren in Basel als Sohn eines Innenarchitekten, absolvierte Kornfeld in den Vierzigerjahren ein Volontariat in der Berner Kunsthandlung Gutekunst und Klipstein. 1951, nach dem Tod Klipsteins, übernahm er die Leitung: Es war die Geburtsstunde der Galerie Kornfeld, die zu einem führenden Haus im in­ternationalen Auktionswesen aufstieg. Bis 2017 stand Kornfeld selbst am Auktionspult.

Freundschaftliche Beziehungen, die er zu bedeutenden Künstlern wie Alberto Giacometti, Marc Chagall oder Pablo Picasso pflegte, schlugen sich in seiner Sammlung nieder. Ernst Ludwig Kirchners Werk lag ihm besonders am Herzen: Kornfeld erwarb zwei frühere Wohnhäuser des Künstlers, schrieb ein Standardwerk über ihn und war maßgeblich an der Gründung des Kirchner Museums in Davos beteiligt – wie er auch bei der Gründung der Art Basel eine Rolle spielte. Dass Cornelius Gurlitt bei ihm Werke verkaufte, lenkte nach dem „Schwabinger Kunstfund“ Aufmerksamkeit auf den Händler, die ihm missfiel. Es dürfte indes auch Kornfeld zu verdanken sein, dass Gurlitt das Kunstmuseum Bern als Erben einsetzte. Kornfeld selbst bekundete, für den Großteil seiner Sammlung anderes zu wünschen: Sie solle auf den Markt kommen statt in Museen, die er schon einmal „Leichenkammern der Kunst“ nannte.