Wirbel bei Rekordauktion : Zuschlag mit Ansage

Um halb acht, als alles vorbei war und die Fernsehteams ihre Gerätschaften schon wieder verstauten, trat der Auktionator Markus Krause noch einmal ans Mikrofon und verkündete, was dieser Abend für das Auktionswesen in Deutschland bedeute, nämlich einen absoluten Rekord: Noch nie wurde in einer deutschen Auktion mehr für ein Bild geboten als für Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“. Eine Stunde zuvor war das Gemälde in einer für den Anlass recht sachlichen dreiminütigen Prozedur von 13 Millionen Euro auf 20 Millionen emporgehandelt worden; nur einmal hatte sich Krause die freundlich warnende Anmerkung „kommt nicht wieder“ erlaubt, dann kam der Zuschlag für einen Schweizer Bieter, der mit Aufgeld 23,2 Millionen Euro zahlt. Es wurde applaudiert, und Beckmann schien aus dem Bilderrahmen über den vollen Saal mit undurchdringlichem Blick in die Ferne zu schauen.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das 1943 im holländischen Exil gemalte Selbstporträt ist ein rätselhaftes Bild: Was erstaunt, sind die im Vergleich zu der Düsternis, die viele andere Beckmann-Werke der Zeit auszeichnet, relativ lichten Farben des Werks. Einige Interpreten sehen im dahingleitenden, gleichzeitig konzentrierten Blick, dem monalisahaft angedeuteten, wissenden Lächeln und den verschränkten Armen einen Versuch des Künstlers, sich als jemand vorzustellen, der im Horror des Krieges eine höhere Form von fast buddhistischer Ruhe findet. Andererseits lässt die Helligkeit das im Schlaglicht schwarze Gesicht und den toten, ebenfalls schwarzen Spiegel noch deutlicher hervortreten. Beides wä­re auch als Bild einer alle Körper und Dinge erfassenden schwarzgalligen Melancholie lesbar, die nicht nur für Verzweiflung stehen muss, sondern dem Renaissancetheoretiker Marsilio Ficino zufolge ja auch ein Wesenszug des über alle Schrecken der Welt erhabenen Genies ist.

„Sechs Stunden Selbstporträt mit rot und gelbrosa – glaube fertig. Enorm angestrengt“, notierte Beckmann zu dem Bild. Er schenkt es seiner Frau, die immer nur mit ihrem – aus ihrem Mädchennamen Kaulbach abgeleiteten – Spitznamen „Quappi“ durch die Beckmann-Literatur geistert, obwohl sie den schönen Namen Mathilde trug. Mathilde Beckmann behielt das Werk bis zu ihrem Tod 1986; 1996 ging es, vermittelt von der Galerie Pels-Leusden, in der damals der spätere Grisebach-Mitgründer Bernd Schultz tätig war, für „eine Summe im Bereich einiger Millionen Mark“ an einen Käufer in der Schweiz. Das Werk geht also jetzt aus der Schweiz über Berlin wieder in die Schweiz.

Abend voller Überraschungen

Es mag auch an den guten persönlichen Kontakten liegen, dass die Einlieferer dem deutschen Markt so sehr trauten, dass sie das Bild nicht in London oder New York, sondern im per se eher nicht rekordverwöhnten Berlin zur Auktion brachten. Grisebach gab dann auch allein 300.000 Euro für die Bewerbung des Werks aus, druckte 30.000 Broschüren und verschiffte das Selbstporträt zur Ansicht für den internationalen Markt nach New York. Im Vorfeld wurde auf Nachfrage sogar eine Summe von 30 Millionen Euro als obere Taxe genannt; soweit trieben es die Bieter nicht. Der bisherige Berliner Auktionsrekord von 5,5 Millionen Euro – für Beckmanns ebenfalls bei Grisebach auktionierte „Ägypterin“ vor vier Jahren – wurde aber immerhin mehr als verdreifacht.