Anouk Lamm Anouk : Diese Salonkünstlerin trendet

Für ihre Diplomausstellung fand die Wiener Künstlerin Anouk Lamm Anouk eine extravagante Location. Die 1992 geborene Absolventin der Akademie der bildenden Künste präsentierte ihre Abschlussarbeiten im Hotel Sacher. Die Hotelierin Alexandra Winkler besitzt Bilder der jungen Malerin und bot ihr an, die Schau zu „hosten“. Zur Vernissage im Marmorsaal mit Kronleuchtern und Spiegeln erschien geladenes Publikum. Ihr Hündchen im Arm, erläuterte die Künstlerin, die drei der knapp ein Dutzend ihr von den Eltern gegebenen Namen als Künsternamen trägt, die zenbuddhistischen Referenzen und die lesbische Erotik der Acrylbilder. Ihre Ehefrau und Studiomanagerin, die Juristin Marleen Roubik, notierte derweil Reservierungswünsche kaufkräftiger Sammlerinnen wie der Medienmanagerin Eva Dichand.

In den letzten zwei Jahren kam Anouk Lamm Anouks Karriere mächtig ins Rollen. Und das, obwohl sie mit Galerien bisher nur für einzelne Projekte kooperierte: zum Beispiel auf der Wiener Kunstmesse Spark Art Fair im März, wo der Stand der Galerie Mauroner schnell ausverkauft war. Nun eröffnet die Künstlerin ihre erste internationale Soloschau. Die Galerie Patricia Low Contemporary in Gstaad widmet der Newcomerin von 20. August an eine Ausstellung. Low zählt zu den Pionierinnen unter den Galerien des Nobelorts, wo auch Hauser & Wirth oder Gagosian Filialen betreiben. Auf der Künstlerliste der 2005 eröffneten Galerie Low stehen Andy Warhol, Jeff Koons oder Damien Hirst, aber auch Künstlerinnen wie Katharina Sieverding oder Sylvie Fleury. Aus Österreich sind Franz West, Erwin Wurm und Herbert Brandl im Programm. Nun sorgt Anouk Lamm Anouk für frischen Wind, wohl fürs Erste als sommerlicher Versuchsballon. Im Frühjahr 2023 wird sie Johann König in seiner Berliner Galerie St. Agnes zeigen.

Von klein auf hatte die Tochter aus bürgerlichem Hause unentwegt den Zeichenstift in der Hand. Sie habe immer schon Künstlerin werden wollen, er­zählt Anouk Lamm Anouk. Wie viele Kreative der Millennial-Generation findet sie Selbstvermarktung und Networking ganz natürlich. Im Teenageralter füllte sie einen Blog mit Gedichten und Zeichnungen; heute postet sie täglich auf Instagram. Ihre Selfies führen in eine 180 Quadratmeter große, mit Designersofas möblierte Altbauwohnung hinter dem Wiener Rathaus. Zwei ihrer vier „Salons“, wie die Künstlerin sie nennt, dienen als Atelier. Insta-Storys zeigen sie mit gezücktem Pinsel, beim Besuch von Studiogästen oder Schmusen mit Hund. Ein Erkennungszeichen ihrer Kunst ist die naturbelassene Leinwand, die nur auf der Rückseite transparent grundiert wird. Zu Anouk Lamm Anouks Lieblingsmotiven zählen Tiere. Hündchen, Katzen und Lämmer tummeln sich im Werk der Vegetarierin. In Zeichnungen tauchen sie als stilisierte Liniengebilde auf, als wären sie einem Bilderbuch des Jugendstils entsprungen.