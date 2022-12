Beckmann-Bild für 20 Millionen : Unternehmer Würth outet sich als Rekordpreiskäufer

Aktualisiert am

Bislang war unbekannt, wer das „Selbstbildnis gelb-rosa“ von Max Beckmann zu dem höchsten Preis, der je bei einer Kunstauktion in Deutschland gezahlt wurde, erworben hat. Der Unternehmer Reinhold Würth hat sich nun offenbart.

Der Unternehmer und Kunstmäzen Reinhold Würth ist der Käufer von Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ gewesen. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte einen entsprechenden Bericht des „Handelsblatts“. Der 87-jährige Unternehmer hatte der Zeitung gesagt, er habe das Bild für 20 Millionen Euro ersteigert. „Früher oder später wird es in unseren Ausstellungen auftauchen, da kann es sich jeder kostenlos anschauen.“ Auf die Frage, wie viele Kunstwerke Würth inzwischen habe, sagte der Milliardär: „Wir bewegen uns auf die 20.000 zu.“

Das Werk war kürzlich beim Auktionshaus Grisebach in Berlin für einen Rekordpreis versteigert worden. Grisebach hatte dazu mitgeteilt: „Es ist der höchste Preis, der jemals in Deutschland für ein Kunstwerk auf einer Auktion erzielt worden ist, und der zweithöchste Preis weltweit für ein Selbstbildnis des Künstlers.“

Das Selbstbildnis Beckmanns (1884-1950) stammte aus einer Schweizer Privatsammlung. Der Künstler malte das Werk während seines Exils in Amsterdam, wohin er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland emigriert war. Im Gemälde selbst finden sich allerdings keine direkten Hinweise auf die damalige Weltlage. Beckmann schenkte es seiner Frau Mathilde „Quappi“ Kaulbach, die es bis zu ihrem Tod 1986 behielt. Das „Selbstbildnis gelb-rosa“ war den Angaben zufolge eines der raren Selbstporträts, das sich noch in privater Hand befand.