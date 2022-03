Online-Kunstmarkt : Vernetzter Nachwuchs

Wenn junge Künstler in den Markt eintreten, braucht es Vertrauen. Potentielle Käufer wollen wissen: Sind die Preise angemessen? Haben die Arbeiten Potential für die Zukunft? Traditionell bieten Kritiken Orientierung, eine Galerievertretung oder Ausstellung. Doch es soll auch digital gehen: Das versprechen neue Webportale und Apps, die im Internet junge Kunst verkaufen oder Beratung anbieten.

Zu ihnen gehört die deutsche Non-Profit-Plattform The Artists (theartists.net) für aufstrebende Künstler. Anders als bei anderen Verkaufsportalen wählen dort Kuratoren und etablierte Kunstschaffende das Angebot aus. „Uns geht es auch um den Solidaritätsaspekt. In der Pandemie haben junge Künstler besonders gelitten, weil sie anders als die Etablierten keine Werke öffentlich zeigen konnten. Darauf sind aber gerade sie angewiesen“, sagt Martin Heller, der die Plattform mit vier Partnern gegründet hat. Heller ist Jurist in Berlin und berät Kunstinstitutionen.

Wie in einer Galerie ist jeder Kurator bei The Artists für seine „Selection“ verantwortlich und arrangiert Werke in einem digitalen Raum. Derzeit hat das Portal drei solcher Räume. Einer wird von dem Künstler Georg Hildebrandt betreut, der fünfzehn Absolventen seiner Klasse an der Akademie der bildenden Künste in München versammelt. Ein anderer virtueller Saal wird vom Kollektiv Slavs and Tartars mit Künstlern aus Osteuropa – nicht aus Russland oder der Ukraine – bespielt. Im dritten präsentiert die Kuratorin Maya El Khalil Künstler aus dem Nahen Osten. Insgesamt 340 Arbeiten in der Preiskategorie von 500 bis 5000 Euro sind zu sehen: Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Medienkunst.

Heller erzählt, ihm sei als Berater im Gespräch mit Kuratoren bewusst geworden, „dass viele tolle Jungkünstler einfach nicht sichtbar sind“. Seine Plattform wolle ihnen helfen, ihre Marke zu entwickeln. „Es herrscht viel Unklarheit im Markt“, sagt Heller. Seiner Meinung nach sind selbst erfolgreiche Nachwuchskünstler Risiken ausgesetzt: Sie würden „zu schnell objektiviert“ und am Markt „verbrannt“. Jedes Jahr sollen auf The Artists vier neue Sektionen öffnen und das Portfolio der Website sukzessive erweitern. Während Galeristen oft bis zu fünfzig Prozent Verkaufsbeteiligung bei der Veräußerung eines Kunstwerks erhalten, erhalten bei The Artists die Künstler 65 Prozent des Erlöses. Fünf Prozent werden für Solidaritätsfonds der „Selections“ abgezogen, die jeweils für ein Jahr online sind. Ist diese Zeit abgelaufen, wird das gesammelte Geld an die Künstler ausgezahlt. „Jeder bekommt dann den gleichen Anteil, unabhängig vom Erfolg. Die restlichen 35 Prozent werden in den Ausbau des Projektes investiert“, erklärt Heller. Da The Artists gemeinnützig agiert, ist nicht vorgesehen, dass die Plattform Gewinn abwirft. Momentan unterstützen die Gründer die Initiative noch mit eigenen Finanzmitteln. Die Kunstschaffenden sollen die Kuratoren als Partner wahrnehmen. Er wolle möglichst wenig Hierarchie, sagt Heller, anders als im normalen Galeriebetrieb. „Es geht uns um die Künstler.“

Ebenfalls auf kreativen Nachwuchs ist das kanadische Start-up Wondeur (wondeur.ai) ausgerichtet, doch die Stoßrichtung ist eine andere: Die App des Unternehmens soll nach Angaben ihrer Macher Künstlerkarrieren prognostizieren können, und zwar auf Grundlage digitaler Datensätze und Künstlicher Intelligenz (KI). Wondeur wolle vor allem Großkunden ansprechen, sagt die Gründerin Sophie Perceval im Interview mit kanadischen Medien. Basierend darauf, wie Künstler mit Galerien, Auktionshäusern und anderen Akteuren vernetzt sind und welche Verkaufsdaten vorliegen, prognostiziert die KI von Wondeur mögliche Preisverläufe, nimmt Risikobewertungen vor und erstellt Ratings. Daneben soll es eine kostenfreie Anwendung für junge Künstler geben, die beim Netzwerken und der Planung der eigenen Karriere unterstützen soll. Doch veröffentlicht wurde dazu bisher nichts.

Dass ein Start-up wie Wondeur das Geschäftspotential von Einsteigern am Kunstmarkt heben will, verwundert nicht, wenn man Untersuchungen wie den „Global Art Market Outlook“ des Londoner Kunstberatungsunternehmens ArtTactic heranzieht. Der Studie zufolge ist fast die Hälfte von mehr als hundert befragten Galeristen, Unternehmern und Künstlern aus aller Welt überzeugt, dass sich der Kunstmarkt positiv entwickeln wird, und der Markt für aufstrebende Künstler erhält die meisten Vertrauensvoten. 75 Prozent der Befragten glauben, dass die Nachfrage nach Arbeiten von Künstlern unter 45 Jahren steigen wird. Verkäufe der Auktionshäuser Christie’s, Sotheby’s und Phillips in diesem Segment generierten im vergangenen Jahr 395 Millionen Dollar, mehr als das doppelt so viel wie 2020 und 2019, heißt es in der Studie.

Auch Martin Heller von The Artists denkt schon weiter. Der Gründer träumt von einer „The Artists Academy“, die das Modell der Plattform aus der digitalen in die analoge Sphäre übertragen und Kurse, Studiobesuche sowie Unterstützung für junge Künstler bieten soll. Vorbilder aus anderen Ländern gebe es nicht, und das Portal schreibe trotz erster Verkäufe noch rote Zahlen. Doch Heller gibt sich zuversichtlich: „Es wird noch dauern, Reputation zu erarbeiten. Wir wollen den nachhaltigen Weg verfolgen.“