Für eine Kunstmesse und eine Großbank erstellt die Ökonomin Clare McAndrew ihren „Global Art Market Report“: Ein Gespräch über die Märkte in Covid- und in Kriegszeiten, das Auf und Ab der NFTs und die Psychologie des Kunstkaufs.

Mrs McAndrew, seit sechs Jahren erarbeiten Sie für das Kunstmesseunternehmen Art Basel und die Großbank UBS den „Global Art Market Report“. Nun legen Sie den neuesten, 260 Seiten starken Bericht über die Entwicklung 2022 vor. Das Gesamtvolumen der weltweiten Verkäufe ist um drei Prozent auf 67,8 Milliarden Dollar gestiegen. Hat der Kunstmarkt sich also bestens gegenüber der Covid-Krise und den durch Russlands Überfall auf die Ukraine ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen behauptet?

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton.

Wenn man nur auf die Pressemitteilungen und Auktionsergebnisse schaut, sieht es sehr, sehr positiv aus. Aber wenn man mit Menschen in Galerien und Auktionshäusern spricht, die nicht im Spitzensegment des Marktes tätig sind, wird deutlich, dass einige Unternehmen wirklich zu kämpfen hatten. Es ergibt sich also ein stark gemischtes Bild mit sehr guten Umsätzen im oberen Bereich und schwächeren auf anderen Ebenen. Die vergangenen Jahre waren schwierig, und jetzt sieht sich die Branche mit Inflation, Kostendruck und Lieferkettenproblemen konfrontiert, was teilweise auf die Situation in der Ukraine zurückgeht. Einige Käufer in der unteren Mitte und im unteren Bereich sind auch etwas kostenbewusster geworden. Nehmen wir all diese Faktoren zusammen, erkennen wir ein gedämpftes Wachstum. 2020 schrumpfte alles wegen der Pandemie, 2021 erholte sich alles sehr gut, und jetzt flacht die Kurve wegen dieser ungleichmäßig verteilten Leistung ab: Die Spitze ist davongezogen, hat aber alles andere nicht mit angehoben.