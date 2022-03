Surrealismus-Auktion in Paris : Subversion einer absurden Welt

Die Künstler des Surrealismus stehen hoch im Kurs, allen voran René Magritte, dessen Gemälde „L’Empire des lumières“ bei Sotheby’s in London gerade mit 51,5 Millionen Pfund den höchsten je bei einer Auktion in Europa gewährten Preis in Pfund erreichte. Heute findet bei Sotheby’s in Paris zum ersten Mal eine eigens dem Surrealismus gewidmete Auktion statt. Unter dem Titel „Surrealism and its Legacy“ kommen 25 zum Teil hochkarätige Werke unter den Hammer; 30 Millionen Euro werden erwartet.

Die Bewegung des Surrealismus entstand vor hundert Jahren und bekam mit André Bretons Manifest von 1924 ihren geistigen Leitfaden. Nach dem Ersten Weltkrieg suchte eine junge Generation nach einem neuen, poetisch subversiven Ausdruck, mit dem zugleich überkommene Normen über Bord geworfen werden konnten. Der Dichter Joë Bousquet besaß eine der schönsten Surrealisten-Sammlungen. Bousquet war im Ersten Weltkrieg durch eine deutsche Kugel verwundet worden, von da an gelähmt und bettlägerig. Die Wände seines Schlafzimmers ließ er dicht mit surrealistischen Werken behängen. Unter ihnen war auch René Magrittes Gemälde „Le Palais de la Courtisane“, das kurz nach seinem Entstehen um 1929 von Bousquet gekauft wurde und seither in der Familie verblieben ist. Das diptychonartige Gemälde zeigt auf der einen Hälfte einen Akttorso, für den Magrittes Frau Georgette Modell gestanden haben soll, und daneben einen gespenstisch leeren Palastraum. Die Erwartung liegt bei vorsichtigen 2 bis 3 Millionen Euro. Drei weitere Werke von Magritte kommen zum Aufruf. Von Hans Arp ist das großformatige Holzrelief „L’O et l’U de l’Oiseau“ mit einer Taxe von 3 bis 5 Millionen Euro versehen.

Wilfredo Lams mysteriöses, fast abstraktes Gemälde „La lumière et la jungle“ wird auf 2,5 bis 3,5 Millionen Euro geschätzt. Die Spitzenlose, zwei Hauptwerke von Francis Picabia, könnten für Rekorde sorgen: Das großformatige Gemälde „Pavonia“ (1929) aus der Transparence-Serie malte er für die Pariser Wohnung des Kunsthändlers Leonce Rosenberg. Die allegorischen Figuren des Hirtengotts Pan und einer Zentaurin werden in transparenten Farbüberlagerungen durch Blätter- und Blütenornamente miteinander verstrickt (6/8 Millionen Euro).

Auch der spektakuläre Rückenakt „Nu de dos“ erscheint zum ersten Mal auf dem Auktionsmarkt (3/5 Millionen Euro). Er gehört zu einer Serie fotorealistischer Aktgemälde, die Picabia während des Zweiten Weltkriegs malte. Surrealistische Künstlerinnen wie Toyen oder Dorothea Tanning steigen seit Kurzem gleichfalls in der Bewertung: Das Gemälde „Chambre secrète sans serrure“ der tschechischen Künstlerin Toyen wird mit 400.000 bis 600.000 Euro beziffert. Tannings leuchtendes, fast abstraktes Gemälde „Mêlées nocturnes“, zwischen Nachtmahr und faszinierender Farblandschaft angesiedelt, soll 300.000 bis 400.000 Euro einspielen.