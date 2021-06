Auktion in Stuttgart : Rekordpreis für Bronzefigur aus der Ming-Dynastie

FAZ Plus Artikel: RTL-Programmoffensive : Silbereisen, Kerkeling und der „Pumuckl“

RTL ist in Bewegung, wirbt Leute an und stärkt die Plattform TVNow. Was haben Hape Kerkeling, Florian Silbereisen und der Pumuckl damit zu tun? Fragen an Henning Tewes, der den Sender RTL und die Inhalte von TVNow verantwortet.