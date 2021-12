Lagerfeld-Auktionen : Ein Stück vom Mythos

Die Auktionen von Objekten aus Karl Lagerfelds Besitz haben in Monaco fulminant begonnen. Nichts blieb unverkauft, Schätzpreise wurden weit überboten. Nun geht es in Paris weiter.

Man erkennt schon am Strich der Zeichnung, dass er diese drei jungen Frauen mochte. Inès de la Fres­sange, Anna Piaggi, Victoire de Castel­lane: Das Model, die Moderedakteurin und die Schmuck­designerin waren im Jahr 1986 wichtige Musen für Karl Lagerfeld. Für den Modemacher, der so schnell zeichnete, wie er redete und dachte, war das aber keine außergewöhnliche Zeichnung. Zehntausende solcher Porträts hat er seit seiner Schulzeit im norddeutschen Flachland bis kurz vor seinem Tod in Paris im Februar 2019 gezeichnet. Dennoch: Diese schöne Zeichnung ist einzigartig. Denn bei der großen Auktion aus dem Nachlass am vergangenen Wochenende bei Sotheby’s in Monaco wurde das Werk, das auf 1000 bis 1500 Euro geschätzt war, bei 160 000 Euro zugeschlagen. Plus Aufgeld sind das 203 200 Euro.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Dieser Modeschöpfer war überlebensgroß auch in seinem Nachlass. Erst fast drei Jahre nach seinem Tod wird offenbar, was Lagerfeld hinterlassen hat: Versteigert werden Einrichtungs­gegen­stände, Kunstwerke, Notizbücher, Erinnerungsstücke und Katzenzubehör aus seinen fünf Wohnungen und Häusern in Paris, Louveciennes und Monaco. Und weil der Modemacher ein emsiger Sammler war, hat Sothe­by’s gleich drei Auktionen angesetzt mit insgesamt etwa 1100 Losen, die nach dem fulminanten Start in Monaco am vergangenen Wochenende nun bis 16. Dezember auch in Paris und im März in Köln zur Versteigerung kommen.

Keine Indiskretionen

Die Auktion in Monaco mit 582 Losen erzielte einen Gesamterlös von zwölf Millionen Euro, weit über der Schätzung von zwei bis drei Millionen. Fast 1500 potentielle Bieter aus 58 Ländern hatten sich angemeldet. Die Konkurrenz war groß, die Preise waren es dann auch. Pierre ­Mothes, Vizepräsident von Sotheby’s Frankreich, sprach nur leicht übertrieben von „elektrisierender Atmosphäre“ und „explodierenden Geboten“. Am Ende war alles verkauft, und 96 Prozent der Lose lagen über dem oberen Schätzpreis. Dabei blieben die Werke anderer Künstler aus Lagerfelds Besitz noch im Rahmen. Eine „Dom Pérignon Balloon Venus“ von Jeff Koons, einem seiner Lieblingskünstler, erbrachte 38 100 Euro (Taxe 20 000 bis 30 000 Euro). Das „Portrait of Karl Lagerfeld“ von Takashi Murakami, den er ebenfalls schätzte, kam auf 292 100 Euro (80 000/120 00). Der offene Rolls-Royce Phantom, veranschlagt mit 300 000 bis 350 000 Euro, steuerte am Ende auf 439 500 Euro zu. Lagerfeld hatte allerdings immer nur auf dem Beifahrersitz gesessen: Seitdem er in den Sechzigerjahren zwei schwere Unfälle gehabt hatte, ließ er sich nur noch chauffieren.

Noch ist das Erbe des Modemachers nicht verteilt, noch wühlt sich der Nachlassverwalter durch all die Schätze. Für Pierre Mothes, den Leiter der Auktion, ist es also erst ein Anfang. „Wir bieten auch einige private Objekte zur Versteigerung an, aber wir bleiben dabei diskret“, sagt er der F.A.Z. „Wenn es sozu­sagen eine öffentliche Bedeutung hat, dann nehmen wir es in die Auktion auf.“ Insofern braucht man sich nicht der Hoffnung hinzugeben, aus intimen Aufzeichnungen zum Beispiel Details über seinen Konflikt mit Yves Saint Laurent zu erfahren.

Mothes bleibt ganz zurückhaltend, ja bildungsbürgerlich, mit einer Bibliothekstreppe aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert zum Beispiel: Statt 2000 bis 3000 erbrachte sie 22 860 Euro. Sie hat schon deshalb einen ideellen Wert, weil Lagerfeld als extremer Büchersammler bekannt war. An die meisten seiner insgesamt an die 300 000 Bände gelangte er nur über Treppchen – denn sie waren in decken­hohen Regalen gelagert.

Karl Lagerfelds Gespür für Design, seine Liebe zu Antiquitäten, seine Ansprüche an Qualität, sein Wissen über fast alle Epochen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert – das alles spiegelt sich nach den Worten von Mothes in den Auktionen. „Durch seinen Beruf als Modeschöpfer hatte er ein Gespür für die Techniken und Materialien, aus denen Kunst- und Design­objekte bestehen.“

Zu Lagerfelds Lieblingsdesignern ge­hörten Louis Süe and André Mare, von denen zwei Sessel und eine Ottomane (entstanden um 1925) für 114 300 Euro einen Käufer fanden, geschätzt waren sie auf 20 000 bis 30 000. Eine Tischlampe von Paul ­Iribe (10 000 bis 15 000) brachte es am Ende auf 127 000 Euro.

Choupettes Kissen sind weniger begehrt

Aber erst wenn man dem Mythos auch wirklich näherkommen kann, wurde es richtig teuer. Fünf Paar der fingerlosen Handschuhe, die er in seinen letzten Jahrzehnten trug, erbrachten statt 1000 bis 2000 sage und schreibe 47 880 Euro. Eine schwarze Jacke von Dior Homme, die er seit seiner Diät im Jahr 2000 oft trug, kam auf die ebenso erstaunliche Summe von 44 450 Euro. Dagegen wurde seine späte Liebe zu seiner Birmakatze Choupette nicht so richtig honoriert. Für drei kleine Kissen, bestickt mit den Worten „Ici c’est la place du chat“ und „Ici c’est la place de Choupette“, gab es 3810 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Spannend wurde es bei zwei un­scheinbaren Arbeitsmappen aus den Fünfzigerjahren. Sie waren auf 2000 bis 3000 Euro geschätzt worden. Die eine enthält Fotos, Presseartikel und Einladungen zu der Kollektion, die er 1958 als neuer Chefdesigner bei Jean Patou gezeigt hatte. Die andere enthält Unterlagen und Artikel über den Wettbewerb des Internationalen Wollsekretariats, den er 1954 mit Yves Saint Laurent und Colette Bracchi gewann. Die beiden Mappen erbrachten 190 500 Euro. Das klingt nicht nach einfacher Liebhaberei. Es könnte also durchaus sein, dass einer von Lagerfelds Auftraggebern zugeschlagen hat. Immerhin bestätigt Chanel-Geschäftsführer Bruno Pavlovsky der F.A.Z., dass man an der Auktion in Monaco teilgenommen hatte. Falls wirklich Chanel zugegriffen hätte, wäre es ein gutes Zeichen: Dann würden diese Papiere wohl der Modegeschichtsschreibung zugeführt.