Wird ein Nachlass versteigert, schaut man auf ein Leben: Das Peter Ustinovs spielte sich auf der Weltbühne ab. Als 1921 in Großbritannien geborener Sohn eines deutschen Diplomaten russischer Herkunft und einer russischen Mutter, die einer französischen Künstlerfamilie entstammte, waren ihm das Talent fürs Theatralische und polyglottes Selbstverständnis in die Wiege gelegt: Er beherrschte acht Sprachen.

Ustinov – Sir Peter seit dem Ritterschlag durch Elisabeth II. – war als Schauspieler, Regisseur, Autor und Fernsehunterhaltungskünstler ein Allroundgenie. Mit Humor und Empathie eroberte er die Herzen des Publikums; bis zu seinem Tod 2004 setzte er sich auch für Frieden, Bildung und Gerechtigkeit in der Welt ein. Die Abendauktion mit Objekten aus Ustinovs persönlichem Besitz, die am 6. Juli bei Sotheby’s in Paris stattfindet und von einer Onlineauktion bis 7. Juli begleitet wird, dürfte in vielen Ländern, in denen der Schauspieler wie zu Hause war, nostalgische Sympathien wecken.

Unter den 153 Losen befinden sich insbesondere im Onlineangebot zahlreiche Konvolute von Drehbüchern, Theaterstücken und Autographen (Taxen zwischen 400 und 1500 Euro). Unvergessen ist Ustinov als Kaiser Nero im Historienepos „Quo vadis?“; seine dämonisch-komische Interpretation des Despoten machte ihn weltberühmt.

1951 gewann er für sie den Golden Globe Award; die entsprechende Statuette ist unter den 73 Losen der Abendauktion und mit einer Taxe von 2000 bis 3000 Euro versehen. Verschiedene Versionen des Drehbuchs und der Drehpläne zu Stanley Kubricks „Spartacus“ von 1960, von Ustinov mit Notizen und Zeichnungen versehen, wecken Erinnerungen an seine Rolle des Gladiatorenmeisters Batiatus (500/800).

Mit Ustinovs Familiengeschichte verbunden sind viele der Kunstwerke aus seinen Häusern in Frankreich und der Schweiz. Die Mutter Nadia Benois war Bühnenbildnerin und Malerin; auch ihr Onkel Alexan­dre Benois war Maler und entwarf Bühnendekorationen sowie Kostüme etwa für Sergej Djagilews Ballets Russes.

So kommen neben Gemälden (Taxen 3000 bis 7000 Euro) Entwürfe für Bühnenbilder von Theater- und Ballettaufführungen unter den Hammer (Taxen 4000 bis 8000 Euro). Die Schätzungen für Nadia Benois’ Landschaften und Stillleben beginnen bei 800 Euro und reichen bis 2000 Euro; ihren Sohn porträtierte sie im Alter von elf Jahren (3000/5000). Die Cousine Sinaida Jewgenjewna Lansere malte den vierjährigen Peter mit forschem Blick und hat als Künstlerin eine höhere Bewertung: Für das Pastellporträt werden 15.000 bis 20.000 Euro erwartet.

Von Kindheit an konnte Ustinov eine Sensibilität für die Malerei entwickeln. Wahrscheinlich kaufte er spontan Gemälde, die ihn bewegten. „La Lecture“ von Pierre-Auguste Renoir ist das wertvollste Los der Sammlung. Das sanfte, verinnerlichte Gemälde zeigt eine lesende junge Frau, deren Augen unter einem Hut verborgen sind. Ustinov erwarb das Bild, das aus der Sammlung des Kunsthändlers Ambroise Vollard stammt, 1965. Es könnte um eine Million Euro einspielen.

Der französisch-schweizerische Maler Félix Vallotton überzeugte Ustinov mit seinen Landschaften. Zwei Gemälde, die nun bei Sotheby’s zur Auktion kommen, kaufte Ustinov 1966 in der Lausanner Galerie Paul Vallotton, die vom Bruder des Malers gegründet worden war, direkt aus dem Nachlass. Für das Bild „Baigneurs à Dieppe“, auf dem eine Gruppe Badeurlauber im rechten unteren Bildviertel vor dem aufgepeitschten Meer zusammengedrängt sind, könnten 500.000 bis 700.000 Euro bewilligt werden. „Verger avec cochons“, ein idyllischer Obstgarten mit Schweinen und Hühnern, wird mit 240.000 bis 350.000 Euro beziffert.