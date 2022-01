Signac-Schau in Paris : Punkt für Punkt zur eigenen Kollektion

Es bestehe ganz aus Konfetti, tat Paul Gauguin ein Bild von Paul Signac ab. Der jüngere Kollege praktizierte eine neue, von Georges Seurat geprägte Malweise, die schnell von vielen anderen Künstlern angewandt wurde. Abschätzig, verulkend oder interessiert, mit Verweis auf Farbenlehren sogar seriös: Ende des neunzehnten Jahrhunderts überschlug sich die Kunstkritik mit Kommentaren, blieb aber eine feste Bezeichnung schuldig. Begriffe wie Divisionismus, Chromo-Luminarismus oder Pointillismus wichen schließlich dem Terminus Neoimpressionismus, der von dem Seurat-Adepten, dessen Kunst Gauguin gering schätzte, mitgeprägt wurde.

Etappen seines Lebens

Paul Signac war im Pariser Kunstleben gut vernetzt. Altersgenossen schätzten sein Engagement für die Moderne, so als Mitbegründer des Salon des Indépendants. Seine Bilder waren vielen Offenbarung, seine Schrift „De Delacroix au néo-impressionnisme“ Bettlektüre; wen er zum Gespräch empfing, wem er Mentor wurde, schätzte sich glücklich. Das trug dazu bei, dass aus dem Maler und Autor auch ein Sammler wurde. Jetzt widmet sich das Musée d’Orsay ebendieser unbekannteren Rolle und zeigt eine breite Auswahl der rund vierhundert Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, Skulpturen und Keramiken seiner Kollektion. Manches hat im Laufe der Zeit den Besitzer gewechselt, doch mit Archivalien konnte Punkt für Punkt Signacs Sammlerglück für die Schau „Signac collectionneur“ und ihren Katalog rekon­struiert werden. Vieles zierte die Wände seiner Wohnungen in Paris. Signac war aber auch in Saint-Tropez zu Hause, damals noch nicht Sommerfrische, geschweige denn Treffpunkt des Jetsets, sondern ein einfaches Hafenstädtchen. Hier erwarb er 1897 die Villa La Hune, in der ihn der junge Henri Matisse besuchte. Auf den Austausch zwischen beiden Künstlern geht Matisses neoimpressionistisches Gemälde „Luxe, calme et volupté“ zurück, das Signac für seine Villa erwarb.

Signacs Sammlung spiegelt Etappen seines Künstlerlebens und seiner Freundschaften, aber auch Kapitel seiner Schrift. Schon mit sechzehn Jahren entdeckte er den damals sich Bahn brechenden Impressionismus, mit einundzwanzig leistete er sich ein entsprechendes Landschaftsgemälde von Paul Cézanne. Es folgten zahlreiche weitere Ankäufe, doch manche Erwerbung ging auch auf Tausch oder eine kameradschaftliche Geste zurück. Van Goghs „Zwei Heringe“ brachte Signac aus Arles mit, wo er den Niederländer besuchte und das Stillleben als Dankeschön erhielt. Herzstück der Kollektion, zu der auch Werke der Symbolisten und der Nabis gehören, sind Arbeiten von Künstlern des engeren neoimpressionistischen Kreises: Henri Edmond Cross, Charles Angrand, Maximilien Luce. In diese Reihe gehören Théo van Rysselberghe, dem ein Gemälde zu verdanken ist, das Signac als Segler im Mittelmeer zeigt, und Lucie Cousturier, Signacs Schülerin. Darüber hinaus erwarb er Werke von Fauves wie Albert Marquet oder Louis Valtat. Von Kees van Dongen stammt das postfauvistische Porträt des Travestiesängers Modjesko.

Eine Sonderstellung nahm in Signacs Sammlung Seurat ein, wie die Ausstellungsarchitektur betont. Eine Rotunde stellt den Rahmen für eine Art Schau in der Schau dar, besaß Signac doch mehr als achtzig Werke des 1891 mit 31 Jahren Verstorbenen: Skizzen, Zeichnungen, Ölstudien, aber auch sein letztes Gemälde „Le cirque“. Von dem Bild – es zeigt eine über einem galoppierenden Schimmel gleichsam schwebende Artistin, ihren peitschenden Partner sowie zwei Clowns – trennte sich Signac 1923, um seinen aufwendigen Lebensstil abzufedern. 1898 hatte er ein Pastell von Degas abgestoßen, weil ihm unerträglich war, dass sein Urheber sich der Meute der Denunzianten angeschlossen hatte, die dem Offizier Alfred Dreyfus Spionage unterstellt hatten, sich aber oft eher an seinem Judentum störten. Nach 1920 bereute Signac diesen Schritt allerdings – und kaufte Degas nach.

„Signac collectionneur“. Im Musée d’Orsay, Paris; bis 13. Februar. Der Katalog kostet 42 Euro.