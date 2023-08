Zahlreiche Menschen wollten auf dem Friedhof sehen, wie die gebärende Frau zu Grabe getragen wird. Ein gutes Dutzend Männer brauchte es, um die schwere Schwangere ganz vorsichtig langsam ins Erdreich hinabzulassen, kopfüber, und das bei strömendem Regen. Das Spektakel war das beherrschende Gesprächsthema im ganzen Dorf. Genau so hatte es sich die Familie der Verstorbenen gewünscht. Die Tote, die gerade bestattet wurde, war zu Lebzeiten Hebamme gewesen. Die große gebärende Frau, die in der Grube versenkt wurde, war aus Holz – ihr Sarg.



Gebaut hatte ihn Kudjoe Affutu. Affutu gilt als einer der besten Sargkünstler Ghanas. Sein Atelier liegt an einer geschäftigen Ausfallstraße, gut eine Stunde außerhalb der Hauptstadt Accra. Mit ihrer graffitiüberzogenen Fassade wirkt es eher wie ein Kunststudio als ein Ort, an dem Menschen über die beste und passendste Hülle für die letzte Reise ihrer Angehörigen entscheiden. Drinnen formt einer der Lehrlinge mit einem Handhobel gerade den Hals einer Kobra, ein anderer baut die Motorhaube eines hölzernen SUV zusammen. In der Luft liegt der Duft frischer Sägespäne, die sich auf Haut und Haaren der Zimmerleute absetzen.