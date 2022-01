Meisterwerke der „Brücke“ : Sammlung Gerlinger kommt unter den Hammer

Der „Brücke“-Sammler Professor Hermann Gerlinger will die von ihm über Jahrzehnte mit großer Sachkenntnis zusammengetragenen Werke „an Sammler der nächsten Generation“ versteigern lassen und den Erlös gemeinnützigen Organisationen stiften: Das teilte das Münchner Auktionshaus Ketterer mit, das mit der Veräußerung der Sammlung des 1931 geborenen Unternehmers aus Würzburg beauftragt wurde. Sie soll in mehreren Tranchen erfolgen.

Gerlinger hat in den fünfziger Jahren begonnen, systematisch eine der wichtigsten Kunstsammlungen des deutschen Expressionismus aufzubauen. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl, die 1905 in Dresden die Künstlergruppe „Brücke“ gegründet hatten.

Gerlingers Kollektion umfasst rund tausend Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle, Holzschnitte, Radierungen, Lithografien, Skulpturen und zahlreiche Dokumente. Mit dem Kunsthistoriker Heinz Spielmann verfasste er ein Buch über die „Brücke“-Maler, das als Standardwerk gilt. Seine Sammlung war im Laufe der Zeit in drei Museen zu sehen: auf Schloss Gottorf in Schleswig, im Kunstmuseum Moritzburg in Halle und schließlich im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See. Der Leihvertrag dort wurde im September 2021 in, wie es heißt, „gegenseitigem Einvernehmen“ aufgelöst, die Werke wurden zurückgegeben. Für eine Ausstellung, die vom 16. Juli bis 13. November 2022 läuft, werden nochmals vierzehn Gemälde ausgeliehen.

Danach sind die die Objekte der Sammlung dem musealen Kontext entzogen: Mit der ersten Auktion, die für Juni im Rahmen der Versteigerung von Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts angekündigt ist, beginnt die schrittweise Veräußerung binnen vier Jahren. Nach Angaben des Auktionshauses liegt der Schätzwert im achtstelligen Bereich. Der Erlös soll der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem BUND Naturschutz und der Stiftung Juliusspital in Würzburg zugute kommen.