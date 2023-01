Französischer Kunstmarkt 2022 : Bieten wie Gott in Frankreich

Schon 2021 war für Frankreichs Auktionsmarkt ein Rekordjahr. Die Umsatzzahlen des Vorjahres konnten 2022 noch einmal übertrumpft werden. Seit dem Brexit führen die komplizierter gewordenen Handelsbedingungen mit London zu Vorteilen für Paris. Der wachsende Reichtum privater Sammler und ein Generationenwechsel stärken das Angebot und die Nachfrage, hinzu kommen neue Museen – ob in China oder auf der Arabischen Halbinsel –, deren Kollektionen ausgebaut werden. So wurde beim Auktionshaus Artpaugée in Toulouse ein wiederentdecktes und dem süddeutschen Renaissancemaler Bernhard Strigel zugeschriebenes Gemälde eines „Weihrauch schwenkenden Engels in gelber Tunika“ für 2,8 Millionen Euro vom „Louvre“ Abu Dhabi ersteigert.

Sotheby’s und Christie’s liefern sich jedes Jahr ein Gefecht um die Marktführung. Im vorvergangenen Jahr stand So­theby’s auf dem ersten Platz; 2022 wartete Christie’s mit herausragenden Sammlungen und Meisterwerken auf. Mit 492 Millionen Euro Umsatz konnte das Unternehmen von François Pinault das beste Ergebnis seit seinem Bestehen in Frankreich notieren. Das ist eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber 2021 und fast doppelt so viel wie im vorpandemischen Jahr 2019. International wie nie zuvor waren die Bieter: Sie kamen aus 85 Ländern. Die privat verhandelten Geschäfte, die sich auf den genannten Umsatz aufschlagen, haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, Zahlen werden jedoch nicht veröffentlicht.

Auch vier der fünf höchsten Zuschläge wurden 2022 bei Christie’s bewilligt. Als im Juni die Sammlung des Couturiers Hubert de Givenchy versteigert wurde, kamen 1129 Lose für 118,1 Millionen Euro unter den Hammer, darunter Alberto Giacomettis „Femme qui marche (I)“ aus den frühen Dreißigerjahren. Mit 23,5 Millionen Euro wurde die Bronzeskulptur zum Spitzenlos des französischen Auktionsjahres. Einen bemerkenswerten Preis erzielte im April bei Christie’s auch eine Zeichnung, die erst kürzlich Michelangelo zugeschrieben worden war. Der Zuschlag bei 20 Millionen Euro war – wenn auch weit unter der Erwartung von 30 Millionen – der höchste je in Europa für eine Zeichnung gegebene. Im Oktober erprobte Christie’s ein neues Auktionsformat zur Kunstmesse Paris+ par Art Basel. „Avant-garde(s) including Thinking Italian“ punktete mit einem Umsatz von 66,7 Millionen Euro. Als Highlight wurde ein silbern schimmerndes „Concetto Spaziale“ von Lucio Fontana auf 13 Millionen Euro gehievt (Taxe um 11 Millionen).

Wie Christie’s hat auch Sotheby’s 2022 in Frankreich das umsatzstärkste Jahr seit seinem Bestehen abgeschlossen – und 449 Millionen Euro umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Steigerung bei sechs Prozent, wobei die Bieter aus 97 Ländern kamen. Das Haus von Patrick Drahi gibt Ziffern für privat verhandelte Geschäfte an: Mit 151 Millionen Euro wurde deren Umsatz verdoppelt. Toplos des Jahres ist das im März zugeschlagene Gemälde „Pavonia“ von Francis Picabias. Es spielte 8,5 Millionen Euro ein (6/8 Millionen). An zweiter Stelle steht Pierre Soulages’ „Peinture 162cm × 130cm, 2 mai 1963“, das in der „Modernités“-Offerte zur Paris+ fünf Millionen Euro erzielte, allerdings nur die untere Erwartung erfüllte. Kurz darauf starb der große französische Maler im Alter von 102 Jahren. François-Xavier Lalannes Schreibtischskulptur „Rhinocrétaire“ wurde im Mai auf 4,6 Millionen Euro gehoben (2/3 Millionen) und kommt auf Platz drei der Toplose von Sotheby’s.