Auktionen in London : Marcs „Füchse“ erzielen Rekordpreis

Es war eine Rekordversteigerung mit Ansage: Franz Marcs 1913 entstandenes Gemälde „Die Füchse“, das erst kürzlich aus dem Düsseldorfer Museum Kunstpalast an die Erben des jüdischen Sammlerehepaars Grawi restituiert worden war, ging mit einer Garantie Dritter versehen bei Christie's in London an den Start. Für 42,7 Millionen Pfund (mit Aufgeld) ersteigerte es schließlich ein Telefonbieter aus der britischen Hauptstadt und hob es über den Schätzpreis von rund 35 Millionen Pfund.

Damit sind „Die Füchse“ nicht nur Spitzenreiter der dreiteiligen, London und Schanghai umspannenden Abendauktion mit moderner und zeitgenössischer Kunst, die Christie's am Dienstag veranstaltete, sondern auch der teuerste je zugeschlagene Franz Marc aller Zeiten. Den bisherigen Auktionsrekord für eine Arbeit des 1916 vor Verdun gefallenen Expressionisten hielt das Gemälde „Weidende Pferde III“ von 1910, das im Jahr 2008 bei Sotheby's in London für 12,34 Millionen Pfund den Besitzer wechselte.

Kunsthandel in Zeiten des Ukraine-Kriegs: Im globalen Spitzensegment zeigte er sich unerschüttert, als Christie's zum ersten Mal seine Londoner Abendauktion um ein Segment in der neuen Niederlassung des Auktionshauses in Schanghai erweiterte. Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum sollen, so das Kalkül, stärker in große westliche Auktionen angebunden werden. Dass russische Bieter mit von der Partie waren, dürfte ausgeschlossen sein. Ihr Anteil am Marktgeschehen hatte sich seit der Finanzkrise 2008 ohnehin stetig verkleinert, während Käufer aus dem Nahen Osten und Fernost immer weiter an Gewicht gewonnen haben. Insgesamt spielten nun bei den Versteigerungen bei Christie's 110 Lose insgesamt 249 Millionen Pfund brutto ein. Das Ergebnis liegt innerhalb der Schätzung von 208,5 bis 298,8 Millionen ohne Aufgeld. Die Verkaufsrate lag bei 90 Prozent.

Ein großformatiges Triptychon von Francis Bacon ging für 39,4 Millionen Pfund an seinen einzigen Bieter, der telefonisch zugeschaltet war. Es war ein Erfolg, aber kein Triumph für das mit einem unwiderruflichen Gebot versehene Werk, das nur seine Untertaxe erreichte. Ein weiteres hochpreisiges Werk, das in London versteigert wurde, war Lucian Freuds „Girl with Closed Eyes“, ein Porträt der Muse des Malers, Janey Longman, das sich seit 1987 in britischem Privatbesitz befand. Das Bild stieg auf 13 Millionen Pfund, innerhalb seiner Schätzung.

Auch fünf Picassos waren Teil der interkontinentalen Offerte. Die Radierung zweier speisender Figuren „Le Repas frugal“ von 1904 erzielte überraschend den Preis von 6 Millionen Pfund mit Aufgeld. Das Ergebnis war viermal so hoch wie die Schätzung von 1,5 Millionen.