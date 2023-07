Rembrandt glänzt, Rubens bleibt matt: Auf den Altmeisterauktionen in London kommt so viel herausragende Kunst unter den Hammer wie lange nicht mehr. Trotzdem herrscht Zurückhaltung.

Selten wurden in letzter Zeit innerhalb von 24 Stunden so viele qualitätvolle, marktfrische Altmeistergemälde aufgerufen wie diese Woche bei Sotheby’s und Christie’s in London. Trotz des außerordentlichen Angebots, das den Häusern die stärksten Londoner Gesamtergebnisse auf dem Gebiet seit Jahren bescherte, zeigten sich die Käufer wählerisch. Bei Sotheby’s dämpfte zudem eine hohe Rückgangsrate und das eine oder andere hinter den Erwartungen bleibende Ergebnis die Freude über Erfolge wie bei dem von einem britischen Sammler erworbenen Porträt Katherine Parrs, der sechsten Frau Heinrichs VIII. Die dem unbekannten „Master John” zugeschriebene, verschollen geglaubte Eichentafel aus dem Besitz des Grafen Jersey ließ ihre Höchstschätzung von 800.000 Pfund mit 2,8 Millionen weit hinter sich. Sotheby brachte es mit 32 von 49 Losen auf 39 Millionen Pfund.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Dass Christie’s 28 von 38 Losen für knapp 54 Millionen Pfund vermittelte, verdankte sich vor allem zwei spektakulären Entdeckungen. Die bislang nur durch Kopien bekannte Atelierszene des 1664 in Goa gestorbenen Flamen Michael Sweerts erwies sich als Star der Woche. Das Gemälde weckte nicht zuletzt wegen seines bemerkenswerten Erhaltunsgzustands unter dem dunklen Firnis starkes Interesse bei Museen auf beiden Seiten des Atlantik. Wohl um 1646 in Rom entstanden, ist die aus der Versenkung aufgetauchte Leinwand unberührt geblieben. Nach einem langen Bietgefecht ging das mit zwei bis drei Millionen Pfund taxierte Bild am Telefon des Christie’s-Experten Henry Pettifer zum Hammerpreis von 10,7 Millionen Pfund an einen unbekannten Käufer, der von dem New Yorker Händler Adam Williams unterboten wurde.

Ein Saalbieter übertraf mit dem erfolgreichen Gebot von 9,5 Millionen Pfund die obere Taxe für das kleine Paar Rembrandt-Porträts, das zweihundert Jahre lang in Vergessenheit geraten war, bis Pettifer in einer englischen Privatsammlung darauf stieß. Die von dem Christie’s-Experten entdeckte und 1996 publizierte Kreuzigung auf Goldgrund des Florentiner Dominikaners Fra Angelico schaffte es mit 4,18 Millionen Pfund gerade über die unterste Schätzmarge. Mit Garantie abgesichert setzte die Tafel dennoch einen Auktionsrekord für den selten zur Versteigerung gelangenden Künstler.

Bei Sotheby’s begann der Abend mit regem Interesse an einer restituierten florentinischen Cassone-Tafel mit der Belagerung Karthagos, die ihre Schätzung mehr als verdoppelte, und der wunderbar erhaltenen Jungfrau mit Kind und Heiligen des Siener Manieristen Domenico Beccafumi, die sich ein amerikanischer Bieter am Telefon für 4,2 Millionen Pfund sicherte. Die neuentdeckte Erstfassung von Rubens’ von Engeln gepflegtem Heiligen Sebastian, für die Sotheby’s bis zu sechs Millionen Pfund in Aussicht gestellt hatte, ging bei 4,2 Millionen an einen europäischen Käufer, wie überhaupt die europäischer Beteiligung mit 63 Prozent der Bieter hoch lag.

Auch die Darstellung des Pfingstfestes vom Meister der Baroncelli-Porträts, taxiert auf bis zehn Millionen Pfund, hat mit einem einzigen Gebot für sieben Millionen einen europäischen Käufer gefunden, der es als dritte Partei garantiert hatte. Die Tafel, die 2010 bei Christie’s 4,2 Millionen Pfund brutto kostete, und jetzt den Höchstpreis der Auktion erzielte, gehörte zu einer Anzahl von Losen aus dem Besitz des italienischen Immobilieninvestor Graf Luca Padulli.

Bezeichnend für die Launen des Altmeistermarktes ist das Ergebnis für William Hogarths Satire über den Geschmack der besseren Gesellschaft. Zwei Millionen Pfund für das exquisite Meisterwerk wirken wie ein Schnäppchen, zumal es sich um das erste wichtige Gemälde des Künstlers handelt, das seit fünfzig Jahren auf den Markt kommt. Ein Witzbold frotzelte, es wäre anders, wenn der Maler Wilhelmine statt William hieße und ein kleiner schwarzer Diener nicht wie eine Puppe behandelt würde.