Provenienzforschung : Auf der Spur eines Florentiners

Spektakuläre Wiederentdeckung: Das Porträt eines jungen Mannes von Bronzino, das bald in New York versteigert wird, fasziniert mit seiner bewegten Geschichte.

In seiner hinreißend schlichten Darstellung der Rückseite eines Gemäldes hat der niederländische Maler Cornelis Gijsbrechts nicht nur die Kunst der Illusion thematisiert, sondern auch die Suggestionskraft des Blicks hinter ein Bild vermittelt. Mitunter sind die Rückseiten von alten Gemälden denn auch aufschlussreicher als das Sujet selber. Zumindest weisen sie dem Forscher mit ihren handschriftlichen Vermerken, Inventarnummern, Siegeln und Etiketten einen Weg. So ist es mit der Tafel, die im Frühjahr bei Sotheby’s in New York aus restituiertem deutsch-jüdischen Besitz ankam und nun nach ausgiebiger Spurensuche im Januar mit einer vorsichtigen Schätzung von drei bis fünf Millionen Dollar als eine neue Entdeckung aus dem Œuvre des mediceischen Hofmalers Agnolo del Bronzino versteigert wird.

Das manieristische Porträt eines jungen Mannes mit Schreibgerät galt als Werk des Florentiners Jacopino del Conte, eines Schülers Andrea del Sartos, als es in ungereinigtem Zustand bei dem Auktionshaus eingeliefert wurde. Bekannt war, dass die Sammlerin Ilse Hesselberger, Enkelin des Gründers der Deutschen Nähmaschinenfabrik Joseph Wertheim in Frankfurt und Frau des Münchner Industriellen Frank Hesselberger, die Tafel 1927 bei der Münchner Kunsthandlung Julius Böhler als ein Werk Francesco Salviatis erworben hatte.

Für 55.000 Reichsmark an Hitlers Reichskanzlei

Durch Enteignung oder Zwangsverkauf gelangte es spätestens 1938 wieder in den Münchner Kunsthandel, drei Jahre bevor die 51 Jahre alte Ilse Hesselberger im November bei der ersten Deportation von Juden aus München ins litauische Kaunas verschleppt und dort bei der Ankunft ermordet wurde. Im Januar desselben Jahres hatte die Händlerin Maria Gillhausen das Porträt durch die Vermittlung von Hitlers Innendekorateurin Gerdy Troost für 55.000 Reichsmark an die Reichskanzlei verkauft.

Inventarnummern verzeichnen weitere Etappen der inzwischen del Conte zugeschriebenen Tafel vom Bestand des Linzer Führermuseums über das Depot im Salzbergwerk von Altaussee, in dem das Hitler-Regime seine Kunstschätze einlagerte, um sie vor Bombenangriffen zu schützen, bis zur Wiesbadener Sammelstelle für Raubkunst. Von dort ging das Gemälde aus dem Büro des hessischen Ministerpräsidenten in den Besitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft über, die es im vergangenen Jahr dem Nachlass der sich 1938 nach New York geretteten Tochter Ilse Hesselbergers übergab.

Die vielen Beschriftungen, Nummern und Etiketten ermöglichten Sotheby’s nicht nur, die Provenienz bis ins 17. Jahrhundert nachzuverfolgen, sondern auch zu ermitteln, dass das Porträt, damals im Besitz des englischen Diplomaten und Essayisten Sir William Temple, als ein Werk Bronzinos aufgeführt war. Temple, der den jungen Schriftsteller Jonathan Swift als Sekretär beschäftigte, dürfte an dem Bildnis gereizt haben, dass es damals, wie wiederum auf der Rückseite vermerkt wurde, als Porträt des Renaissance-Philosophen Pico della Mirandola galt.

Im Zuge späterer Verkäufe ging die Verbindung zu Bronzino verloren. Als das Bild nach 1920 in den Besitz des auf spanische Malerei spezialisierten Kunsthistorikers August Liebmann Mayer kam, galt es als Werk Salviatis. Der Kunsthistoriker Carlo Falciani, Mitkurator der großen Florentiner Bronzino-Retrospektive von 2010, war auf den ersten Blick überzeugt, dass das Por­trät ein Frühwerk des Künstlers ist. Er spekuliert sogar, es könnte ein Selbstpor­trät des dichtenden Malers sein, der mit dem prekär auf einer Nadel balancierenden Tintenfass und dem handgeschriebenen lateinischen Vierzeiler, über dem der junge Mann die Feder erhebt, als habe er ihn soeben verfasst, auf den Wettstreit zwischen dem kontemplativen Schreiben und dem aktiven Malen anspielt.