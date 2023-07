Knapp 2,8 Millionen Euro hat die Privatsammlung des 2004 verstorbenen Schauspielers Peter Ustinov bei ihrer Versteigerung durch Sotheby's in Paris eingespielt. Den höchsten Zuschlag erhielt mit 750.000 Euro das impressionistische Gemälde „Die Lektüre“ von Pierre-Auguste Renoir, blieb damit aber unter den erhofften 800.000 bis 1,2 Millionen Euro. Mit Aufgeld zahlt der Käufer 952.500 Euro. Weitere Spitzen stellte der Maler Félix Vallatton: Bei 350.000 Euro fiel der Hammer für seine „Badenden in Dieppe“ (Taxe 500.000 bis 700.000 Euro). Auf 150.000 Euro und damit die untere Taxmarge kam Vallattons „Obstgarten mit Schweinen“. Dessen neuen Besitzer könnte amüsieren, dass Peter Ustinovs erste Rolle seinen eigenen Erzählungen nach die eines Schweins bei einem Theaterspiel im Kindergarten war.

In Ustinovs Kindheit führte auch ein Porträt als Vierjähriger zurück, dass die mit ihm verwandte Malerin Zinaida Evgenievna Serebriakova von ihm gefertigt hatte. Es erreichte 60.000 Euro, das Dreifache seines oberen Schätzwerts. Unverkauft blieb dagegen eine auf 5000 bis 7000 Euro geschätzte aquarellierte Venedig-Ansicht von Ustinovs Großonkel Alexandre Benois.Die Käufer zeigten sich also wählerisch: Die Ustinov-Provenienz rechtfertigte für sie nicht als zu hoch angesetzt empfundene Taxen, doch sentimentale Stücke erwiesen sich als begehrt.

Zum Verkauf kamen insgesamt rund 80 Zeichnungen Alter Meister sowie Erinnerungsstücke und kommentierte Drehbücher. Die Auktionen fanden online und live vom 30. Juni bis 7. Juli statt. Zur Verkaufssumme wurde auch ein bereits im Mai in New York versteigertes Gemälde gezählt. Die Pariser Saalauktion mit 73 Losen, von denen fünf unverkauft blieben, trug zum Umsatz rund 1,6 Millionen Euro bei.

Der Kosmopolit Peter Ustinov charakterisierte sich selbst gerne mit der Sentenz, er sei in St. Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch-Gmünd getauft worden. Als Schauspieler wurde er mit Filmen wie „Quo vadis“, „Spartacus“ und „Topkapi“ berühmt. In Agatha-Christie-Verfilmungen verkörperte er den Detektiv Hercule Poirot. Im fortgeschrittenen Alter engagierte er sich unter anderem als Unicef-Botschafter.