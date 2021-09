Unbekannte Lennon-Interviews : Was John und Yoko noch zu sagen hatten

Dreimal traf sich der kanadische Musikjournalist Ken Zeilig in den Jahren 1969 und 1970 mit John Lennon und Yoko Ono zum Gespräch. 91 Minuten mit Interviews hat er bei diesen Gelegenheiten mitgeschnitten, von denen lediglich kurze Ausschnitte im amerikanischen Radio zu hören waren. Der Rest galt als verloren – bis die Kinder des 1990 verstorbenen Journalisten kürzlich ein Dutzend Tonbänder in seinem Nachlass fanden, auf denen nicht nur der Noch-Beatle und seine Frau zu hören sind, sondern auch der Manager der Fab Four, Neil Aspinall spricht.

Teils unbearbeitet, teils ediert und mit Musik kombiniert, gewähren die Aufnahmen neue Einblicke in den Auflösungsprozess der Band. Das auf Pop-Memorabilia spezialisierte britische Auktionshaus Omega Auctions, bei dem die Originalbänder zusammen mit digitalen Kopien der Aufnahmen, Transkripten, einigen Fotos sowie einem von Aspinall beschrifteten Umschlag am 28. September versteigert werden, schätzt den Wert des Konvoluts auf 20 000 bis 30 000 Pfund.

„Ich war ein Heuchler“

Der Guardian berichtet, Lennon plaudere auf den Bändern aus, welche Beatles-Songs ihm am meisten bedeuteten („Revolution #9“, „I Am the Walrus“, „Strawberry Fields Forever“), rede mit Yoko Ono über ihre Liebe, erzähle vom Einfluss Karl-Heinz Stockhausens und John Cages auf die Musik der Band, von der korrumpierenden Macht des Ruhms und lege offen, weshalb er den Orden „Member of the Order of the British Empire“ zurückgegeben habe: Als er ihn angenommen habe, sei er „ein Heuchler“ gewesen.