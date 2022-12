Galvano Art Gallery in Leipzig : Wo Kunst Industriekultur veredelt

Die Backsteinwände sind unverputzt. Über der Industriehalle im Leipziger Osten ist ein längliches Deckenlicht in­stalliert, das in alle Winkel des Raumes strahlt. Skizzen hängen an den Wänden. Früher wurden hier von 1500 Menschen Leiterplatten produziert, im VEB Galvanotechnik, einem der wichtigsten elek­trochemischen Unternehmen der DDR, das in den Neunzigerjahren privatisiert und dann liquidiert wurde. Auf 400 Quadratmetern hat nun die Galvano Art Gallery in der früheren Fertigungshalle ihre Ausstellungsräume eröffnet. Wo einst Bottiche standen, in denen Kupfer, Aluminium und Nickel veredelt wurden, wird jetzt in der Auftaktausstellung die Kunst von Kaeseberg gezeigt, der eigentlich Tomas Fröbel heißt und aus Leipzig stammt. „Wir wollen an diesem besonderen Ort Künstler vorstellen, die interessante Positionen entwickeln“, sagt Henrik Unverricht, Jahrgang 1971, der mit zwei Geschäftspartnern die neue Galerie aufgebaut hat.

Die Schau mit dem Titel „zwei punkt eins“ zeigt 49 Objekte und Gemälde des 1964 geborenen Künstlers, der sein Atelier in der Baumwollspinnerei in Plagwitz unterhält. Fröbels Sujet sind installative Arbeiten, mal gegenständlich, mal ab­strakt. Während großformatige Zeichnungen und Gemälde eher an den Konstruktivismus angelehnt sind, orientieren sich seine Objekte an dadaistischen Vorbildern wie von Marcel Duchamp. Die Gemälde und Zeichnungen hingegen sind von bunten Ornamenten auf pastellfarbenem Grund bestimmt, etwa in der Serie „diamonds in the sky. part I“ (18.000 Euro), die Sterne, Quader, Rechtecke und Dreiecke auf mattroten Grund setzt.

Ein weiteres Leitmotiv des Künstlers sind Boote. In „forgiver IX (himmelsstürmer)„ (18.000 Euro) seziert er ein Segelschiff. Es folgen Ozeanstücke mit über Landformationen kreisenden Hubschraubern oder Bohrinseln, die Flammen ausstoßen. Daneben sind kleine Blumenzeichnungen arrangiert: Orchideen und Magnolien in Pink oder Rosa (je 5000 Euro). Sie stehen im Gegensatz zur Indus­trieästhetik der anderen Werke.

Kunst als Lebensmittelpunkt

Jahrelang stand das Gebäude der Galvanowerke leer, doch für Unverricht steht fest: „Das Andenken an diesen wichtigen Bestandteil der Leipziger Industriegeschichte musste bewahrt werden.“ Er erinnert sich: „Als wir die Räumlichkeiten zum ersten Mal gesehen haben, war uns klar, dass hier die neue Galerie entstehen wird.“ Bevor Unverricht Galerist wurde, war er in der Unternehmensberatung und im Marketing tätig.

Doch Kunst zu einem Lebensmittelpunkt zu machen sei ihm als Sammler immer ein Wunsch gewesen. In seinen Geschäftspartnern hat er Gleichgesinnte gefunden. Über Kontakte in die Leipziger Galeristenszene sei die Idee entstanden, Fröbel die erste Ausstellung zu widmen.

Dessen neueste Objekte, die in der Schau vorgestellt werden und die der Künstler in den vergangenen beiden Jahren gefertigt hat, nehmen sich Markentextilien vor: Fröbel unterzieht sie einer mehr oder weniger radikalen gestalterischen Behandlung, gießt sie ein und setzt sie mit Licht neu in Szene. Manchmal erinnert das ein wenig an die Benetton-Werbung von Mario Testino aus den Neunzigern. Besonders eindrücklich sind Kaesebergs Arbeiten „unterdruck“ und „liberty (henrik II)“ aus Metall und Kunstharz (je 14.000 Euro).

Seine Grundfarben seien Blau und Rot, sagt der Künstler. Auf diesen basieren auch seine T-Shirt-Arbeiten. Die skurrile Materialästhetik des vergossenen Kunstharzes lässt die Kleidungsstücke wie eingefrorene Erinnerungstücke erscheinen. Einige der T-Shirts sind mit amerikanischen oder britischen Flaggen bedruckt und repräsentieren den Wunsch nach Freiheit, der sich im Tragen einer bestimmten Marke ausdrückt.

Wie ein Torso liegt ein mit Scheren, Brennern und Pigmenten bearbeiteter Textilrest zwischen Farbspuren und Resten von Teer oder Federn. Das passe auch zur elektrochemischen Behandlung von Oberflächen in der früheren Fabrik, meint Fröbel. Als Autodidakt hat er nie an einer Kunsthochschule studiert, aber immer weiter seine Techniken verfeinert und mit Materialien experimentiert. Die Galerie Eigen + Art präsentierte schon mehrfach Werke des Künstlers in ihrer Leipziger Dependance.

Die Galvano Art Gallery will künftig vor allem Künstler der Nachkriegsmoderne, der ostdeutschen Szenen vor der Wende und Gegenwartskunst aus Mitteldeutschland zeigen. So ist eine Retrospektive des Berliner Malers und Pioniers der Videokunst Mike Steiner in Planung. „Kunst muss Freude bereiten, das ist das Ansinnen dieses neuen Leipziger Hauses“, sagt Unverricht.