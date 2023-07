Die Republikaner in den Vereinigten Staaten wollen es seit Monaten wissen: Wer kauft die Bilder Hunter Bidens, des spät zum Künstler berufenen, juristisch in Turbulenzen geratenen und dem Weißen Haus wie kaum ein Zweiter persönlich nahestehenden Sohns des Präsidenten?

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

In der New Yorker Galerie Georges Bergès wurden Werke Hunter Bidens nach Angaben seines Händlers für bis zu 225.000 Dollar vermittelt. Die Käufer bleiben anonym: So hatten es Anwälte des Weißen Hauses erwirkt, damit der Präsidentensohn ohne Wissen um die Identität der Sammler seiner kreativen Profession überhaupt nachgehen könne. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaft im Abgeordnetenhaus, James Comer, forderte dagegen Anfang des Jahres von dem Galeristen die Offenlegung der Käuferliste und stellte den Verdacht politischer Einflussnahme auf Joe Biden in den Raum.

Ein Käufer soll 875.000 Dollar bezahlt haben

Es blieb bei der Forderung der Republikaner, die Hunter Biden seit Jahren zur Zielscheibe politischer Attacken machen. Doch just als eine Richterin im Bundesstaat Delaware nun eine zwischen Hunter Biden und der Staatsanwaltschaft ausgehandelte Vereinbarung, eine Anklage wegen eines mutmaßlichen Steuerdelikts und angeblich unerlaubten Waffenbesitzes betreffend, vom Tisch wischte, war das Bilderkaufthema medial wieder auf dem Tisch.

Das Nachrichtenportal „Business Insider“ will interne Papiere der Galerie Georges Bergès zu Gesicht bekommen haben und berichtet, ein anonymer Käufer habe 875.000 Dollar für elf Kunstwerke Hunter Bidens gezahlt. Eine andere Käuferin sei Elizabeth Hirsh Naftali und damit eine wichtige Spenderin der Demokraten, die von Joe Biden auf einen – unbezahlten – Posten in der Kommission zur Bewahrung des amerikanischen Erbes im Ausland berufen wurde. Als weiteren Sammler Hunter Bidens nennt das Portal Kevin Morris, einen Geldgeber und Freund des Präsidentensohns.

Ein handfester Skandal lässt sich daraus noch nicht konstruieren, wiewohl es unverdächtiger – aber auch unwahrscheinlicher – gewesen wäre, hätten stramme Republikaner Gemälde Hunter Bidens erstanden. Die Galerie ließ wissen, sie handele nach „höchsten ethischen Standards der Branche“ und werde die Namen ihrer Kunden nicht preisgeben. Für Joe Biden, der 2024 für eine zweite Amtszeit kandidieren will, ist die Angelegenheit dennoch politisch heikel. Im Kongress laufen gegen seinen Sohn Untersuchungen wegen Korruptionsvorwürfen im Kontext von Geschäften in China und der Ukraine.