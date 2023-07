Der russische Künstler Nestor Engelke rückt Europas Kulturerbe mit dem Beil zu Leibe. Eine Galerie in Moskau zeigt Werke, die seit Putins Einfall in die Ukraine entstanden sind: Schöpfungen der Aggression.

Seine Werke nehmen sich wie ein Kommentar auf Russlands derzeitiges Verhältnis zur europäischen Kultur aus: Zu sehen sind die jüngsten Werke von Nestor Engelke in der Moskauer Galerie Vladey unter dem Titel „Die Gemäldegalerie von Professor Woodman“. Der vierzig Jahre alte Engelke, der einer namhaften Petersburger Architektenfamilie entstammt, reproduzierte dafür klassische Bildwerke der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts als urige Repliken mit schwarzer Bitumen- und weißer Acrylfarbe auf rohem Holz, fügte ihnen mit dem Beil Umrisslinien hinzu, brachte aber vor allem den Gesichtern und Händen Splitterwunden bei und verlieh ihnen so eine Expressivität des Zerstörtwerdens.

Die Bilder, die sämtlich in diesem und im vergangenen Jahr, also während der „Spezialoperation“ genannten russischen Großinvasion in die Ukraine entstanden sind, evozieren in der im Ochsenblutfarbton gestrichenen Galerie einen westeuropäischen Museumssaal in einer aktuellen, dabei hinsichtlich Material und Technik urrussischen Lesart. Drei Porträtbildnisse – eines ist die Replik von Rembrandts Porträt des Kunsttischlers Herman Doomer, dem Engelke eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt hat, hinter den Rissen im Gesicht des zweiten Porträtierten pendeln Emaille-Augen hin und her – sind, wie die Galerie mitteilt, bereits verkauft.

Eine rohe, ungeschlachtete Welt

Engelke hat sich an der Petersburger Kunstakademie zum Architekten ausbilden lassen und baut noch immer gelegentlich Häuser aus Holz, seinem Lieblingswerkstoff. Doch seine eigentliche Mission fand er darin, eine Kunstwelt aus Holz zu schaffen, als deren Erfinder er ein Alter Ego namens Professor Woodman ersann. Mit Gleichgesinnten gründete er die neuwilde Petersburger Gruppe Sever-7, die sich zu einer ironischen Mischung aus Arte Povera, Mystik und Dadaismus bekennt. Engelke schnitzte und kolorierte hölzerne Fernseher, Mobiltelefone, Bankkarten mit grober, rissiger Struktur, aber auch Basquiat-Schädel mit sternförmigen Hackwunden als Augen und Nase, von denen er sechs zu einem „genealogischen Baum“ aufeinanderstapelte. Seine hölzernen Weltkarten nannte er „Welt der Axt“ (Topornyj mir), was auf Russisch auch als rohe oder ungeschlachte Welt zu übersetzen ist. Bei einer programmatischen Performance legte er sich mit einem Stück Rundholz im Arm ins Bett. Vor allem aber entwickelte Engelke die „Axtmalerei“ (Toporopis) – seine originelle Art, das Kulturerbe zu erforschen, die er zu seinem Markenzeichen machte.

Engelke, den die F.A.Z. per Telefon in Petersburg erreicht, betrachtet seine Axtmalerei als natürliche Fortsetzung der akademischen Zeichen- und Maltechnik. In einer dem heiligen Sebastian gewidmeten Serie bemalte er rohe Holztafeln mit ebenso rohen Repliken von Gemälden des Märtyrers, die er in der Sammlung der Eremitage fand, ersetzte aber die aufgemalten Pfeile, die den Helden durchbohren, durch echte Beile, die er, nachdem er die Gemälde damit bearbeitet hatte, in den Holztafeln stecken ließ. Die reliefartige Wirkung bezeichnet er als die Zweieinhalb-D-Dimension seines Werks.

Wie ein Stück Fleisch

Der Künstler sagt, er könne stundenlang einen Baum betrachten, das sei für ihn wie „langsames norwegisches Kino“. Holz sei für ihn wie ein lebendiges Stück Fleisch, und er versuche, einen Platz im menschlichen Leben dafür zu finden, der durchaus absurd sein könne. Denn die Hauptsache sei nicht, Holz etwa in einen Stuhl oder einen Schrank zu verwandeln, so Engelke. Erst wenn es von seinem Beil getroffen werde, dann offenbare sich sein Wesen.

Die Frage, ob nicht auch etwas Destruktives in seiner künstlerischen Methode sei, bejaht Engelke und erklärt das mit seiner kulturellen Identität, die er kreativ erforsche. Seine Serie „Russische Schriftsteller“ reproduziert ikonische Bildnisse russischer Klassiker auf einem aus zwei Brettern gezimmertem Malgrund und bringt sie durch Hackbearbeitung zum „Sprechen“. Manche Gesichter wie das von Leo Tolstoi oder Iwan Turgenjew gestaltet er als ausdrucksvoll gesplitterte Oberfläche, doch bei den meisten durchlöchert er das Gesichtsfeld oder spaltet – wie bei Lermontow und Dostojewski – das Bild an seiner vertikalen Naht auf.

Engelke versteht sich als Künstler, der zu den Ursprüngen vordringen will, veranschaulicht durch sein Arbeitsmaterial jedoch auch die Isolation und Begrenztheit der Welt, in der er sich bewegt. Bei der Arbeit an seiner „Gemäldegalerie“ faszinierten ihn die Dunkelheit der holländischen Originale, sagt er, ihn provozierte aber auch die würdevolle Unnahbarkeit der Dargestellten. In seiner axtmalerischen Antwort zerstört er die in Nuancen schwelgende Oberfläche der Vorlage und verwandelt die selbstbewussten Würdenträger in Aggressionsobjekte und Ausdrucksträger totaler Angst. Das ist die Sinnlichkeit, die Engelke schätzt, weil sie, wie er sagt, lebendig sei und man sich an ihr verletzen könne. Seine großformatigen Arbeiten kosten 15.000 bis 25.000 Euro, die kleineren 6000 bis 10.000.

Nestor Engelke: Die Gemäldegalerie von Professor Woodman, Galerie Vladey, Moskau, bis 30. Juli