Aktualisiert am

Ein Mann mit Zylinder legt sich in die Riemen: Das Jackett über der Weste hat der Städter ausgezogen, rudernd zurückgelehnt sitzt in einem Kahn, eingefangen in impressionistischer Augenblickshaftigkeit, aber mit realistischer Detailfreude aus der Perspektive seines Gegenübers im Boot, das auf dem Flüsschen Yerres südlich von Paris fährt: Gustave Caillebotte hat dieses Bild, „La partie de bateau“, 1877/78 gemalt.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Damit der französische Staat sich das als nationales Kulturgut klassifizierte Werk nun leisten und dem Musée d’Orsay einverleiben konnte, brauchte auch er einen Zweiten im Boot. Der Luxuskonzern LVMH mit dem Megasammler Bernard Arnault an der Spitze ermöglichte den Ankauf des auf einen Wert von 43 Millionen Euro bezifferten Gemäldes; das Investitionslimit des Museums liegt bei drei Millionen.

Zum Verkauf gebracht hatten das Bild Erben Caillebottes, der selbst zuerst weniger als Künstler denn als Sammler und Mäzen Anerkennung fand. Mit dem Vermögen, das dem 1848 in Paris geborenen Sohn eines Unternehmers zur Verfügung stand, förderte er früh Ausstellungen der Impressionisten und erwarb zahlreiche ihrer Werke, die er der Republik Frankreich vermachte. Die „Collection Caillebotte“ bildet einen Grundstock des Musée d’Orsay. „La partie de bateau“ soll in den kommenden Monaten in mehreren französischen Museen präsentiert werden.

Mehr zum Thema 1/

Es ist das zweite wichtige Werk Caillebottes, das innerhalb relativ kurzer Zeit vom Kunsthandel aus privater Hand in ein Museum überführt wurde: Im November 2021 war bei Christie’s in New York die Rückenansicht des „Jeune homme à la fenêtre“ von 1876 aus der Cox Collection dem Getty Museum für 46 Millionen Dollar zugeschlagen worden – als teuerstes je bei einer Auktion verkauftes Gemälde des Künstlers.