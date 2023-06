Auch in Paris finden Anfang Juni die großen Versteigerungen des ersten Halbjahres mit Moderne und Gegenwartskunst statt. Den Auftakt machte Sotheby’s am 5. Juni mit 48 Losen in der Abendauktion, am 7. Juni folgt eine mit 170 Werken bestückte Tagesauktion, wobei die Erwartung bei 16 bis 24 Millionen Euro liegt. Als Spitzenlos wird eine frühe Anthropometrie von Yves Klein aufgerufen. 1960 revolutionierte der Künstler des Nouveau Réalisme die Aktmalerei, indem er seine weiblichen Modelle mit eigens entwickelter blauer Farbe bemalen und dann mit ihren Körpern vor Publikum Abdrücke auf großen Papierbogen realisieren ließ. „Meine Modelle sind meine Pinsel“, erklärte Klein damals – ohne mit der Wimper über die Objektivierung der Frau zu zucken. 2015 ist das nun angebotene Werk „ANT 9“ schon einmal bei So­theby’s unter den Hammer gekommen und hat damals mit dem Aufgeld 4,2 Millionen Pfund eingespielt, damals rund 5,6 Millionen Euro. Die Taxe lautet nun auf 3 bis 5 Millionen Euro.

Unter den namhaften französischen Künstlern der Nachkriegsmoderne stehen Gemälde von Pierre Soulages und Jean Dubuffet zum Verkauf. Sie gehören nicht zu den außergewöhnlichen Arbeiten aus dem Frühwerk, die mehrere Millionen Euro erzielen können. Die Schätzungen liegen zwischen 950.000 und 1,35 Millionen Euro für einen braunschwarzen Soulages von 1970 und zwischen 500.000 und 700.000 Euro für „Château de bouteilles“ von 1965 von Jean Dubuffet. Bemerkenswert ist das Gemälde „Silver Rain“ des Amerikaners Mark Tobey, das kalkweiße Köpfe in Tempera auf Karton förmlich in Tränen auflöst (Taxe 120.000 bis 180.000 Euro). Eine atmosphärisch dichte Farbenimpression steuert der chinesische Künstler Zao Wou-Ki bei. „24.3.63“ soll 1,3 bis 2,3 Millionen Euro einbringen.

Bei Christie’s finden die Auktionen mit Nachkriegsmoderne und Gegenwartskunst am 7. und 8. Juni statt. Für insgesamt 120 Lose werden 13 bis 19 Millionen Euro erwartet. Eine mit Blattgold bedeckte Leinwand Yves Kleins mit dem Titel „Monogold, Âge d’Or (MG36)“, die seit Jahrzehnten in derselben schwedischen Sammlung verblieben ist, wird mit einer Million bis 1,5 Millionen Euro bewertet. Von Pierre Soulages steht ein Querformat im glänzend schwarzen „outrenoir“ aus dem Jahr 1990 bereit (1/1,5 Millionen).

Werke von Joan Mitchell werden in Paris seltener aufgerufen. Eine kleine Arbeit „Ohne Titel“ von 1955, einst direkt bei der amerikanischen Künstlerin gekauft, könnte immerhin bis zu 1,5 Millionen Euro einbringen. Gemälde des Kolumbianers Fernando Botero sind rar auf dem Markt. Seine ironische „Madame Ingres“, die in ihrer selbstzufriedenen, Fuchspelz tragenden Korpulenz ein französisches Fähnchen in der Hand hält, ist immer in derselben Schweizer Familie verblieben (250.000/350.000).

Die Ergebnisse für einige noch unterbewertete Künstlerinnen sind mit Spannung zu erwarten: Zwei mittelgroße Werke der Norwegerin Anna-Eva Bergman sind mit 20.000 bis 30.000 beziehungsweise 25.000 bis 35.000 Euro taxiert. Wie Sotheby’s bietet auch Christie’s ein Werk der Schweizer Künstlerin Miriam Cahn an. Ein „Gesicht“ in Öl auf Leinwand bekommt die vorsichtige Taxe von 12.000 bis 18.000 Euro. Ein kleines Gemälde von Etel Adnan wird mittlerweile auf 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt.

Artcurial wartet am 7. und 8. Juni mit Auktionen vom Impressionismus bis in die jüngste Gegenwart auf. 350 Lose könnten bis zu zwölf Millionen Euro einspielen. „Le port de Cassis“ des Spätimpressionisten und Fauvisten Charles Camoin beeindruckt mit wundervollen Violett- und Dunkelrosatönen (60.000/80.000). Auch ein Ensemble von neun Gemälden des lange Zeit in Vergessenheit geratenen Charles Lacoste verdient Aufmerksamkeit: Die Landschaften und Paris-Ansichten sind mit Taxen von bis zu 12.000 Euro versehen. Zu den Spitzenlosen gehört ein Gemälde Marc Chagalls, „Jeune femme au bouquet de fleurs“ von 1928, für das 550.000 bis 650.000 Euro erwartet werden. Eine Gouache auf Papier von René Magritte bildet den Höhepunkt der Abendauktion: Der Zuschlag könnte bei 800.000 bis 1,2 Millionen Euro ergehen. „La saveur des larmes“ von 1946 ist Teil einer Serie und zeigt eine Pflanze, deren raupenzerfressene Blätter surreal zu Vogelköpfen mutieren.

Die französische Bildhauerin Ger­maine Richier wurde in diesem Frühjahr mit einer Überblicksschau im Centre Pompidou einem breiten Publikum bekannter gemacht. Als Zeitgenossin Alberto Giacomettis war sie ihm ebenbürtig und hat ein immenses Werk hinterlassen. Ein fast 90 Zentimeter hoher Bronzeguss ihres zaudernden „L’Homme qui marche“ aus dem Kriegsendejahr 1945 – Giacometti schuf 1947 seine erste Version eines „Homme qui marche“ – ist auf 120.000 bis 180.000 Euro geschätzt.

Von Jean-Michel Basquiat kommen in der französischen Hauptstadt fast nie Werke zur Auktion. Bonhams Cornette de Saint Cyr aber hat – passend zur derzeitigen Ausstellung in der Fondation Vuitton – eine großformatige Zeichnung des amerikanischen Künstlers für 800.000 bis 1,2 Millionen Euro im Angebot. Bei Piasa wird ein kleines Gemälde von Nicolas de Staël versteigert, das aus der Serie stammt, die der Maler 1952 unter dem Eindruck eines Fußballspiels im Stadion „Parc des Princes“ malte (500.000/700.000). Im Drouot schließlich findet die ungewöhnlichste Auktion statt, die von Giquello unter dem Titel „Tentation“ mit einem eklektischen Programm organisiert wird.

Neben einem Dinosaurierskelett und einem Rennwagenprototyp wird ein Porträt von Amedeo Modi­gliani aufgerufen. „La Bourguignonne“ von 1918 könnte, mit etwa sieben Millionen Euro beziffert, zum teuersten Los dieser geschäftigen Woche werden. Bei Giquello kommt auch das poetischste Werk zum Aufruf: ein Wort, das dem Käufer vom italienischen Künstler Alberto Sorbelli ins Ohr gehaucht wird und nie verraten werden darf. So wird das Immaterielle zum Kunstwerk, das der Besitzer in sich trägt. Die Taxe bleibt laut Katalog „geheim“.