MeToo-Vorwürfe : Galerist König soll Frauen belästigt haben

Er habe anzügliche Bemerkungen gemacht, sie unangemessen berührt oder gegen ihren Willen geküsst: Die Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtet von mehreren Frauen, die der Galerist Johann König sexuell belästigt haben soll. König zählt zu den einflussreichsten deutschen Kunsthändlern. In seinen Galerien in Berlin, Seoul und Wien vertritt er wichtige Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart wie Alicja Kwade, Monica Bonvicini, Katharina Grosse, Jeppe Hein oder Norbert Bisky. Am Freitag ist die Galerie König unter den hundert Teilnehmern der ersten Ausgabe der Kunstmesse Frieze in Seoul.

Nach Angaben der „Zeit“, die sich auf Äußerungen von teils unter ihrem Klarnamen, teils anonym sprechenden Frauen beruft, sollen die mutmaßlichen Vorfälle mehrere Jahre zurückliegen und sich im Kontext von Kunstveranstaltungen zugetragen haben. Aus Furcht vor möglichen negativen Konsequenzen für die Betroffenen seien sie bisher nicht öffentlich gemacht worden.

Auf der Kunstmesse FIAC in Paris soll König im Jahr 2017 Frauen begrabscht, eine Frau festgehalten und eine andere in eine Toilette zu drängen versucht haben. Gleichfalls 2017 soll der Galerist im Berliner Restaurant Grill Royal eine Frau einen Kuss aufgenötigt haben. Bei anderer Gelegenheit sei er verbal übergriffig geworden. Der „Zeit“ zufolge hat die Zeitung ein Schreiben von Königs Anwalt erhalten, in dem sämtliche Vorwürfe gegen den Galeristen ausnahmslos bestritten werden.