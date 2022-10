Paris+ par Art Basel : Das Herz schlägt für junge Kunst

Frankreichs Hauptstadt erlebt einen kulturellen Boom, und bald kommt die Art Basel an die Seine. Was bietet die neue Kunstmesse Paris+? Fragen an ihren Direktor Clément Délepine.

Warum leistet die Art Basel sich mit der Messe Paris+ einen Ableger in Paris – und warum gerade jetzt?

Vor einigen Jahren hätte das nicht zur Debatte gestanden. Paris hatte das Image, im Dornröschenschlaf zu liegen. Doch die Stadt und ihre Kulturlandschaft haben sich verändert: Binnen weniger Jahre haben drei namhafte Kunststiftungen eröffnet, wichtige französische Galerien ihre Präsenz ausgebaut und internationale Galerien Dependancen in Paris eröffnet. Die Stadt ist offener und gastfreundlicher geworden. Durch den Brexit hat London an Einfluss verloren und Paris an Geltung gewonnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Paris, sich als neuer, starker Marktplatz für zeitgenössische Kunst aufzustellen. Und Art Basel hat die Gelegenheit, sich in Paris zu positionieren, ergriffen.

Wegen des begrenzten Platzes im provisorischen Grand Palais Éphémère können nur 156 Galerien aus 30 Ländern teilnehmen. Wie lief der Auswahlprozess?

Bei uns sind 729 Bewerbungen eingegangen, was selbst für die Art Basel in Basel enorm gewesen wäre. Ein wirklicher Enthusiasmus! Der Auswahlprozess war zwangsläufig brutal. Von Anfang an wollten wir eine gewisse Kontinuität gewährleisten, deshalb haben wir zwei Drittel des Auswahlkomitees der FIAC ..

. . . der Foire internationale d’art contemporain, die sie verdrängt haben . .

. .­ . beibehalten. Wir möchten aber auch eine starke Identität für Paris+ par Art Basel entwickeln und die französische Szene stärken. Deshalb haben wir Galerien aus Frankreich bevorzugt. Obwohl Art Basel ein globalisiertes Unternehmen ist, haben alle unsere Messen, ob in Basel, Hongkong, Miami oder jetzt Paris, eine feste lokale Verankerung.

Welche neuen Akzente setzt Paris+?

Wir haben den Sektor der aufstrebenden Galerien vergrößert und ins Herz der Messe verlegt. Es geht darum, die Bedeutung der jungen Generation für das Ökosystem anzuerkennen. Nun sind auch große amerikanische Galerien wieder auf der Messe vertreten, die seit 2015 oder 2016 nicht gekommen waren. Ich denke an Matthew Marks, Green Naftali oder Peter Freeman. Der Hauptanteil bleibt europäisch, aber die Amerikaner kommen gleich danach. 48 Galerien haben ihren Hauptsitz in Frankreich, das entspricht etwas mehr als 30 Prozent. Deutschland ist mit 21 Galerien auch stark vertreten.

Welches Konzept steht hinter dem Sektor „Galeries émergentes“ mit 16 Teilnehmern?

Gemeint sind nicht nur die Galerien, sondern vor allem die Künstler. Anne Barrault etwa hat ihre Galerie 1999 eröffnet, aber stellt ein Projekt von Liv Schulmann vor, einer jungen argentinischen Künstlerin. Man kann auch etwas ältere Künstlerinnen und Künstler entdecken, deren Karrieren später ins Rollen kamen, wie etwa die Georgierin Thea Gvetadze. Jede Galerie zeigt ein Solo auf 20 Quadratmetern und zahlt nur die Hälfte der Standmiete.

Wie auf den anderen Art-Basel-Messen wird es auch in Paris „Conversations“ geben. Was haben Sie im Programm?

Die „Conversations“ werden auf einem Schiff stattfinden, das auf Höhe des Eiffelturms am Ufer der Seine vor Anker liegt. Wir haben zwei Kuratoren gewählt, Charles Teyssou und Pierre-Alexandre Mateos, die das Programm entwickelt haben. Hans-Ulrich Obrist wird mit dem Künstler Hervé Télémaque und der Autorin Françoise Vergès sprechen. Dann gibt es übergreifende Inhalte, zum Beispiel ein Gespräch über die Figur des Pariser Dandys oder zum Thema „gefährliche Sammlungen“, worin es um die Restitution von Raubkunst geht.

Auch bei Paris+ werden wieder Orte in der Stadt – frei zugänglich – bespielt. Was sind die Highlights?

Es kommt ein neuer Veranstaltungsort hinzu, die Chapelle des Petits-Augustins in der Kunsthochschule Beaux-Arts de Paris. Dort zeigt die Galerie gb agency ein Projekt des israelischen Videokünstlers Omer Fast. Wir wollten unbedingt die Kunsthochschule integrieren und überlegen, wie wir die Messe weiter für Kunststudenten öffnen können. Auf der Place Vendôme wird ein Werk Alicja Kwades zu sehen sein und im Delacroix-Museum ein Solo des amerikanischen Bildhauers Thaddeus Mosley. In den Tuileriengärten lässt sich wieder ein Parcours mit etwa 21 Werken besichtigen, und in den Tuilerien wird eine acht Meter hohe Skulptur von Carlos Cruz-Diez stehen. Außerdem sind Arbeiten von Judith Hopf dabei, der gerade eine Doppelausstellung in Paris gewidmet wird.

Könnte Paris+ dem Heimatstandort Basel den Rang ablaufen, zumal die Messe 2024 in das große, prestigevolle Grand Palais zieht?

Paris+ ist ja keine neue Messe, was die Daten und den Ort angeht. Ich befürchte keine Konkurrenz zwischen Paris und Basel, der Kontext ist auch nicht derselbe. In Basel lebt eine ganze Stadt eine Woche lang für diese Messe. In Paris gibt es mehr Zerstreuung, die touristische In­frastruktur ist eine andere. Oktober in Paris oder Juni in Basel – das ist nicht die gleiche Atmosphäre. Außerdem sind die Projekte nicht vergleichbar: Art Basel in Basel hat zweifellos einen Platz in der Kunstgeschichte. Die Konkurrenz zwischen Paris und London, zwischen Paris+ und Frieze, liegt dagegen auf der Hand. Ich glaube, wir können uns gegenseitig stimulieren. Paris+ möchte sich in den Pariser Kontext einschreiben, von der Nähe zu anderen Kreativindustrien wie der Mode, dem Film, der Musik profitieren, um Brücken zu bauen. Dieses Jahr konzentrieren wir uns auf die Messe für moderne und zeitgenössische Kunst. Aber schon fürs nächste Jahr werden wir weitere Ideen entwickeln. Der Enthusiasmus bei den Sammlerinnen und Sammlern ist enorm. Die Luxushotels sind schon seit Wochen ausgebucht, und es ist schwierig geworden, überhaupt noch ein Zimmer zu finden.