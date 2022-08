Wegen Sicherheitsbedenken : Messe „Design Miami“ in Paris abgesagt

Aktualisiert am

Messe „Design Miami“ in Paris abgesagt

Parallel zum neuen Ableger der Art Basel in Paris sollte im Herbst die Messe Design Miami an der Seine stattfinden. Daraus wird nun nichts: wegen Sicherheitsbedenken.

Platz genug wäre: Place de la Concorde, hier verwaist im Lockdown Bild: Corbis via Getty Images

Aus vor dem Start: Die für dieses Jahr geplante erste Ausgabe der Messe Design Miami in Paris fällt aus. Sie hätte im Oktober parallel zur neuen Kunstmesse Art+ par Art Basel stattfinden sollen, und zwar auf dem größten Platz der Seine-Metropole, der Place de la Concorde. Gegen diesen Veranstaltungsort in unmittelbarer Nähe des Elysée-Palasts und der amerikanischen Botschaft hat der Pariser Polizeipräsident, Laurent Nunez, nun Widerspruch eingelegt. Aus Sicherheitsgründen erhält die Messe keine Genehmigung dafür, im Schatten des berühmten Obelisken ihre Zelte aufzuschlagen. Offenbar werden Demonstrationen vom Typus der „Gelbwesten“-Proteste oder anderen Störungen befürchtet.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton.

46 Aussteller hatten nach Angabe der Organisatoren bereits zugesagt und erhalten nun ihre schon gezahltes Teilnahmegeld zurück. Man habe sich um einen alternativen Veranstaltungsort innerhalb der Stadt bemüht, ließen die Ausrichter wissen, aufgrund der Kürze der Zeit aber ohne Erfolg.

Vor wenigen Wochen hatte ein Raubüberfall auf die Kunstmesse TEFAF im niederländischen Maastricht für Aufsehen gesorgt. In britischen und italienischen Museen fordern überdies seit einigen Wochen immer wieder Klimaaktivisten die Sicherheitskräfte heraus, indem sie sich an Kunstwerke kleben. Womöglich haben auch diese Vorfälle eine Rolle bei der Entscheidung in Paris gespielt.