Markt für rare Druckwerke : Diese Bücher bleiben heiß begehrt

Es lief besser als erwartet bei Reiss & Sohn in Königstein: Um zwei Landkarten entbrannten bei der Herbstauktion spannende Bietergefechte. Ein wasserfleckiger Druck der Rutschen Weltkarte aus einer römischen Ptolemäus-Ausgabe von 1507 trat mit einer Taxe von 20.000 Euro an. Bisher waren gute Exemplare in der Regel für kleinere bis mittlere dreistellige Beträge gehandelt worden. Jetzt war selbst die etwas angestaubte Karte dem erfolgreichen Bieter 110.000 Euro Zu­schlagssumme wert.

Von 10.000 Euro auf 64.000 Euro stieg eine Kupferstichweltkarte in Herzprojektion von Gerard de Jode aus dem Jahr 1578. Auch das Mittelalter-Kochbuch, die berühmte „Kuchenmastry“ von 1500, war heiß begehrt: Es wurde erst bei 38.000 Euro zugeschlagen (Taxe 8000 Euro). Ein Spielzeugmusterbuch der Firma Fendler erzielte 34.000 Euro (18.000). Mit einem Zuschlag von 90.000 Euro traf ein koloriertes Exem­plar der Schedelschen Weltchronik ihre Taxe genau und wurde zum zweitteuersten Los der Auktion.

Schätzungen im fünfstelligen Be­reich waren im Katalog zur jüngsten Auktion von Hartung & Hartung in München nicht sehr oft zu finden, und während der Auktion kam es zu keinen großen Überraschungen. Eine umfangreiche Sammlung von Reiseberichten, die 1507 erstmals als „Paesi novamente retrovati“ erschien und hier als seltener französischer Nachdruck ohne Druckervermerk angeboten wurde, erreichte 62.000 Euro und blieb damit unter seiner Schätzung von 70.000 Euro. Ein Exemplar von Sebastian Münters „Cosmographia“ lief hingegen besser: Bei der Ausgabe von 1592 in schönem Kolorit wurde bei 15.000 Euro zugeschlagen (8000). Ein Atlas von Mentelle aus dem Jahr 1797, der auf 12.000 Euro geschätzt worden war, eine lateinische Ausgabe von Ortelius’ „Theatrum orbis terrarum“ von 1573, auf 34.000 taxiert, und ein großer Atlas von Frederick de Wit, um 1700, geschätzt auf 60.000 Euro, fanden dagegen keine Abnehmer.

Auch die Internetplattform ZVAB hat sich zum Marktplatz auch für höherpreisige und seltene Werke entwickelt. Auf der Liste mit den zehn teuersten Verkäufen des Jahres 2022 finden sich beim Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher ausschließlich Preise im fünfstelligen Bereich. Noch im vergangenen Jahr erreichte dieses Niveau gerade so ein kalligraphisches Kunstwerk von Matthias Buchinger für 10.600 Euro, das die Liste der Topverkäufe anführte. Jetzt steht dort eine Erstausgabe von An­drea Palladios Architekturtheorie „I quattro libri dell’architettura“ aus dem Jahr 1570, die für 57.064 Euro den Be­sitzer wechselte, gefolgt von einer Erstausgabe der Reiseberichte James Cooks für 47.867 Euro.

Auch Bücher aus großen Auflagen können wertvoll werden, etwa wenn handschriftliche Einträge sie zu Unikaten machen. Aus dem Besitz der Großmutter des Bestsellerautors Stephen King stammt eine amerikanische Erstausgabe von Jules Vernes „The Tour of the World in 80 Days“ inklusive eines Autographs von Jules Verne mit dem Hinweis auf zwei bald erscheinende Titel (28.720 Euro). Eine vom Autor Jesse Livermore signierte Erstauflage von „How to Trade in Stocks“ von 1940 war ihrem Käufer 39.525 Euro wert. Der Börsenhändler machte mit einer von ihm entwickelten Handelsformel in den Zwanzigerjahren ein Vermögen – und verlor es wieder, weil er sich offenbar nicht an seine eigenen Regeln hielt.