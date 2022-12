Auktion lüftet ein Geheimnis : Joan Didions Porträtist

Unter all den erstaunlichen zugeschlagenen Geboten der Auktion von Joan Didions privaten Gegenständen im November in Up­state New York war das höchste tatsächlich atemraubend: 110.000 Dollar für das Didion-Porträt eines gänzlich unbekannten Malers mit Namen Les Johnson. So weist der Katalog ihn aus und berichtet kurz, der Maler sei ein Häftling gewesen, der das Bild auf der Grundlage eines Klappenfotos in Joan Didions Roman „A Book of Common Prayer“ gemalt habe. Signiert ist es mit „L. Johnson 1977“, und geschätzt worden war das Ölgemälde auf 3000 bis 5000 Dollar, und auch das vermutlich vor allem, weil Joan Didion sich wiederholt – und einmal für Oprah Winfreys Magazin O – bei Interviews unter ihm fotografieren ließ.

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ohne Joan Didion, nur als Bild, schien das Gemälde wenig bemerkenswert, sie sieht grau und bitter darauf aus, mit einer Blume hinterm Ohr, für die gar nichts in ihrem Gesichtsausdruck spricht. Dennoch lieferten sich bei der Auktion 41 Bieter ein Gefecht, aus dem schließlich der Dokumentarfilmer Peter Jones als Sieger hervorging. Diesen Namen nannte dieser Tage die „New York Times“. Vor allem aber hat die Zeitung inzwischen herausgefunden, wer der Maler tatsächlich ist. Oder war, er ist im Jahr 2002 an einer Überdosis Oxycontin in einem Pflegeheim gestorben. Der Staub, den die Auktion aufwirbelte, erreichte einen Freund des Malers und auch seinen Bruder. Und sie erzählten der Zeitung folgende Geschichte, die nicht ganz der im Katalog entspricht.

Leslie Johnson, geboren 1944, hasste seine roten Haare und seinen Namen, den er zu Les abkürzte. Er schloss sich der Bürgerrechtsbewegung an, verfiel in Depressionen, wurde 1964 bei einer Wahlhilfeveranstaltung verhaftet, nahm aber im folgenden Jahr wieder am Marsch nach Selma in Alabama teil. Es folgten psychiatrische Behandlungen und eine Diagnose, die damals auf „manisch-depressiv“ lautete, und so ging ein Leben vor die Hunde. Als Les Johnson Joan Didions Bücher entdeckte, fand er etwas von seinem Gefühl der Sechzigerjahre in Kalifornien darin wieder, das ihm wahr und bekannt vorkam. Daher malte er nach dem kleinen Foto das Porträt und setzte alles daran, dass sie es bekäme.

Mehr zum Thema 1/

Eine Kette von Bekannten und Freunden von Bekannten wurde in Gang gesetzt, und tatsächlich landete das Bild bei Joan Didion, die allerdings nicht genau wusste, woher es kam. Umgekehrt wusste Les Johnson nicht, ob es je bei ihr angekommen wäre. Das bekannteste Foto, aufgenommen von Albert Watson, auf dem Joan Didion unter seinem Bild in ihrem Wohnzimmer sitzt, datiert aus dem Jahr 2005. Da war das Bild fast fünfzig Jahre alt und der Maler tot. Joan Didion immerhin erfuhr von der Geschichte des Malers durch einen Brief seines Freundes nach dessen Tod. Sie antwortete, schockiert, warmherzig. Wären die Beteiligten nicht tot, wäre das fast eine Weihnachtsgeschichte.