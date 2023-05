Auf und Ab auf dem Kunstmarkt: Ein Bild von Lawrence Alma-Tademas soll in New York bald Millionen einbringen. Dabei waren Werke des zu Lebzeiten gefeierten Historienmalers lange alles andere als gefragt.

Sir Lawrence Alma-Tadema – noch nie gehört? Selbst manche Kunsthistoriker kennen diesen viktorianischen Salonmaler nicht. Doch um 1900 war er einer der weltweit berühmtesten und erfolgreichsten Künstler.

Der aus Holland stammende Maler arbeitete von 1870 an in London und war auf Historiengemälde spezialisiert, die vor allem den höchst luxuriösen Lebensstil des antiken Griechenlands und des römischen Reichs darstellen. Kein anderer Zeitgenosse konnte weißen Marmor so virtuos visualisieren und die Sehnsucht nach der Welt des Mittelmeers so perfekt bedienen.

Wie ein Archäologe studierte Tadema Architektur, Wandmalereien und Einrichtungsgegenstände des klassischen Altertums sowie die Kleider, Frisuren und den Schmuck seiner Protagonisten, um auf realistische und detailverliebte Weise ein anschauliches Bild der fernen Vergangenheit zu vermitteln. Zugleich sind seine Bilder durch und durch romantische Idyllen eines verklärten, unbeschwerten Lebens, wie es sich das reiche Bildungsbürgertum in Europa und Amerika am Ende des 19. Jahrhunderts erträumte.