Kunsthandel und Ukraine-Krieg : Bloß nicht unter falscher Flagge

Stephen Brooks, der Vorstandsvorsitzende des Auktionshauses Phillips, zeigt Flagge – die ukrainische. In den sozialen Medien verbreitet er schon am Montag neben einem blau-gelben Banner die Botschaft: „Wir bei Phillips verurteilen die Invasion in der Ukraine aufs Schärfste. Wie der Rest der Kunstwelt sind wir schockiert und traurig über die tragischen Ereignisse, die sich in der Region abspielen. Wir fordern aufs Eindringlichste die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten.“

Seine Ansprache an ein möglichst breites Publikum hat ein entscheidendes Moment: Phillips, das nach Umsätzen drittstärkste Auktionsunternehmen der Welt, befindet sich in russischer Hand. Es gehört der Mercury Group, der bedeutendsten auf den Handel mit Luxusgütern konzentrierten Holding Russlands mit Hauptsitz in Moskau.