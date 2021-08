Deutsche Auktionshäuser : Trotz Krise gab es 2020 vier Zuschläge für mehr als eine Million Euro

Der deutsche Kunstmarkt ist, was die Auktionen hierzulande angeht, schon im Lauf des vergangenen Jahres so stark in den Fokus internationaler Beachtung ge­langt wie kaum je zuvor. Er ist aus dem Schatten der europäischen Konkurrenz, etwa in Paris, getreten. Die dominante Rolle Londons besteht bislang unverändert; allerdings hat der Brexit spürbare Auswirkungen auf das internationale Geschäft mit der Kunst. Der Grund für das gewachsene Interesse am deutschen Markt waren die guten Ergebnisse, die erzielt werden konnten – trotz der andauernden, sich sogar verschärfenden Pandemie. Dabei sind es hier ausschließlich einheimische Häuser, die den Markt mit Versteigerungen bespielen – derzeit jedenfalls noch. Sie haben sich, in einem für viele unerwartet schnell und geschmeidig erfolgten effizienten Innovationsschub, auf die durch Covid-19 oktroyierten Bedingungen eingestellt: mit zahlreichen Onlineauktionen samt schriftlicher und telefonischer Beteiligung; zuletzt dann auch wieder mit unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen möglichen Hybridveranstaltungen.

Die dabei erzielten Preise erregten berechtigte Aufmerksamkeit. So konnte Mitte Juli 2020 Ketterer in München Gerhard Richters Schwestern-Porträt von „Christiane und Kerstin“ für 2,1 Millionen Euro zuschlagen, wohl an eine Bieterin aus Hongkong. Die absolute Spitze markierte Lempertz in Köln, als dort der Hammer bei 3,6 Millionen Euro für George de La Tours „La fillette au braisier“ fiel; dieser exquisite Altmeister wurde mit 21 weiteren Losen aus der Sammlung des Unternehmers Hinrich Bischoff versteigert. Als Käufer wurde dann in diesem Frühling der Louvre Abu Dhabi bekannt­ gegeben. Insgesamt gab es im Krisenjahr 2020 in Deutschland vier Zuschläge oberhalb von einer Million Euro.

Konnte der Erfolgskurs, immerhin unter fort­gesetzten Einschränkungen bei der Besichtigung der Kunstwerke durch mögliche Käufer wie auch bei der Akquise, weitergehen? Zwar ist das aktuelle Jahr erst bei der Halbzeit angekommen, aber eine erste Bilanz sieht außerordentlich positiv aus. Es lassen sich sogar weitere Steigerungen feststellen, in mehr als einer Hinsicht: Nicht nur sind die in den Auktionen angebotenen Kunstwerke höherwertig geworden. Sondern auch die kaufkräftige Klientel ist, auffällig im obersten Preissegment, deutlich internationaler geworden. Dafür stehen die Spitzenstücke, die wir hier abbilden.

Es gab in den deutschen Häusern einschließlich der wichtigen Sommerauktionen bis in den Juli bereits acht Zuschläge bei einer Million Euro und einige Male noch beträchtlich darüber; das jeweilige Aufgeld eingerechnet, liegen damit insgesamt mehr als ein Dutzend der erzielten Preise oberhalb der Millionengrenze. Dieses bei Auktionen fällige Aufgeld, das die Einlieferer, vor allem aber die Käufer zu entrichten haben, liegt auf der Käuferseite inzwischen im Bereich von zwanzig bis 25 Prozent der Summe des Zuschlags. Darin liegt das eigentliche Geschäft für die Kunstversteigerer.

Auffällig ist, dass fünf der Spitzenlose aus bedeutenden Sammlungen stammen, die sich die deutschen Häuser entweder ganz oder in den Teilen, die daraus verkauft wurden, sichern konnten. Sie bescherten ihnen entsprechend auch noch unterhalb der Millionengrenze weitere teure Verkäufe. Die Deutsche Bank, die sich seit einiger Zeit sukzessive von ihrer einst kapitalen Kollektion trennt, um, so die Räson des Geldhauses, Raum für Zeit­genössisches zu schaffen, steuerte bei Ketterer Ernst Wilhelm Nays „Doppelspindel – Rot“ von 1967 (unser Bild 2) bei, die ihre Schätzung weit übertraf; das Werk geht in die Schweiz.