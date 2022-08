Ukrainische Kunst : Am wichtigsten ist der Wille, sich selbst zu behaupten

In der jüngst eröffneten Galerie A:D: Curatorial im gläsernen neuen Eckhaus an der Kurfürstenstraße 142 in Berlin sind noch bis zum 10. September neue Werke wichtiger ukrainischer Künstler zu besichtigen und zu erwerben, die während der russischen Invasion im Land geblieben sind und ihre Kriegserfahrungen schöpferisch verarbeiten. Aus der Ost- und Zentralukraine waren die Künstler in den westlichen Landesteil geflohen, wo die Galerie Assortment Room (Asortymentna Kimnata) in Iwano-Frankiwsk ein Haus mit Wohnräumen und Ateliers für sie organisierte. Dessen Initiatorin, die Kiewer Künstlerin und Kuratorin Lesia Khomenko, formulierte das Credo: „In Zeiten physischer Zerstörung werden wir physisch schaffen.“

In Berlin zeigt Khomenko ein großformatiges Bild ihres Smartphones, das über eine App Fliegeralarm gibt, was im ukrainischen Alltag dauernd geschieht. Aus Iwano-Frankiwsk nahm die Künstlerin das Bild unvollendet nach Warschau mit. Dort vervollständigte es ihr Kollege Mikolaj Chylak mit einer Replik des ikonischen Fotos eines Sowjetsoldaten auf dem Berliner Reichstag 1945: Statt einer roten Fahne schwingt er nun, als Personifikation des Todes auftretend, eine Sense.

Im Eingangsbereich von A:D: Curatorial empfängt den Besucher ein steinerner „Brotlaib“ (Paljanyzia), eigentlich ein Naturstein aus einer Sammlung, die die aus Kiew geflüchtete Zhanna Kadyrowa aus einem Flussbett in den Karpaten geborgen hat, wie ein Video im Untergeschoss dokumentiert. Das „Brot“, aus dem die Künstlerin mit der Präzisionssäge Scheiben geschnitten hat, symbolisiert die Kornkammer Ukraine, wobei das Wort „Paljanyzia“ zugleich zum symbolischen Lackmustest für die Feinderkennung wurde: Russen, die des Ukrainischen nicht mächtig sind, können es nicht korrekt aussprechen. Daneben präsentiert Maria Leonenko, die aus Kiew nach Iwano-Frankiwsk umzog, echte Geschosskugeln neben aus Brot, Öl, Zucker und Asche gefertigten. Auch Leonenkos Arbeit beschwört den Ressourcenreichtum der Ukraine und vergegenwärtigt zugleich, dass dieser jetzt in Waffen zur Selbstverteidigung investiert werden muss.

Wichtig seien in der Künstlerresidenz Gespräche gewesen, bei denen die Bilderfluten von Tod und Zerstörung, die „Pornographie des Krieges“, analysiert worden seien, sagt die Kuratorin Anna Potjomkina. Der Medienkünstler Sasha Kurmaz, der inzwischen nach Kiew zurückgekehrt ist, kombiniert kleinformatige Schreckensfotos aus diversen Quellen, um zu ermessen, wie sie unsere Sehgewohnheiten verändern. Die aus Kiew stammende Fotokünstlerin Ola Yeremieieva inszeniert in ihrer Serie stark verschatteter Schwarz-Weiß-Fotos schöne Männerkörper in Posen der Marter, um auf die „Kultur der Folter“ in der russischen Armee zu verweisen.

Erschütternd wirkt das Video „Ohne Inspiration“ des künstlerisch aktiven Bäckers Alexander Surowzow aus Mariupol, der mit seiner Partnerin und ihrem gemeinsamen Sohn in die Karpaten fliehen konnte. In Surowzows Schwarz-Weiß-Stummfilm kontrastiert die idyllische Landschaft mit den von traumatischen Erlebnissen gezeichneten Familienmitgliedern, die in Bilderschrift auf Papier erzählen, wie sie beschossen wurden, wie Angehörige starben und wie ihr Kunstinteresse erlosch. Auch das Video des Duos Jarema Malaschtschuk und Roman Chimei lebt von der Schönheit der westukrainischen Natur, in der die Künstler sich wie tot in unnatürlichen Posen an den Boden schmiegen. Der Film rekurriert auf Kunstaktionen der Neunzigerjahre, die an in der Ukraine gefallene Wehrmachtsoldaten erinnerten, imaginiert nun aber den Tod russischer Invasoren. Die Preisspanne der in der Schau versammelten Werke reicht von 5000 bis 15.000 Euro.

Archiv eines Kosmisten

Da das Kuratorenteam von Assortment Room auch gefährdete künstlerische Nachlässe sichern will, zeigt nebenan das Berlin Center for Contemporary Arts (CCA) das Archiv des legendären ukrainischen Künstlers Fedir Tetjanytsch (1942 bis 2007), der zur Strömung der Kosmisten gehörte. Der Sohn von Kolchosbauern fühlte sich dem ganzen Universum verbunden, er studierte Kunst, Philosophie, Religion, aber auch Mathematik und Physik, schuf in der Sowjetzeit Kunst im öffentlichen Raum und war Performance-Pionier. Im Schaufenster des CCA prangen aus bunten Fundstücken gebastelte Phantasiekostüme Tetjanytschs, deren Einsatz bei einer Art spiritueller Fluxus-Aktion des Künstlers eine Filmaufzeichnung zeigt. Die Schau mit dem Titel „Everywhere Is My Endless Body“ vergegenwärtigt mit Fotos, Gemälden, Assemblagen das Wirken eines unabhängigen Geists, der die Umwälzungen, die er erlebte, mit einem radikal offenen, ganzheitlichen Kunstwollen beantwortete. Seine bekanntesten Objekte sind kugelförmige „Biotechnosphären“, die an hölzerne Raumkapseln erinnern und sich auf Volksglauben wie Wissenschaft gleichermaßen beziehen. Die Schau wird ins Kunstmuseum von Lodz weiterwandern. Die Werke der ukrainischen Gegenwartskünstler werden später im Essener Folkwang-Museum zu sehen sein.

Working Room, A:D: Curatorial Berlin, Fedir Tetyanych: Everywhere Is My Endless Body, CCA Berlin, bis 10. September