Kryptokunst trotz Krise : Wer glaubt jetzt noch an NFTs?

„Kunst wird uns nicht retten“, sagt Marina Abramović angesichts der gegenwärtigen Weltlage. Was es jetzt brauche, seien „weniger Künstler“ und „mehr Helden“: Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzten oder die liberalen Demokratien – und dabei auch Möglichkeiten der jungen Blockchain-Ökonomie nutzten. Dass Nadeschda Tolokonnikowa von Pussy Riot mit dem Verkauf von Non-Fungible Tokens (NFTs) über eine dezentrale autonome Struktur im Netz mehr als sieben Millionen Dollar für die Ukrainehilfe sammelte, war der Performance-Künstlerin Abramović nach eigener Darstellung Ansporn, ins NFT-Geschäft einzusteigen.

Auf der Blockchain Palm, die einen viel niedrigeren Energieverbrauch haben will als ihre Mutterblockchain Ethereum oder Bitcoin, hat Abramović „The Hero“ von 2001 neu aufgelegt: Aus der Videoarbeit, die die Künstlerin in Erinnerung an den zum Helden stilisierten Vater, einen Partisanen Titos, mit weißer Fahne auf einem Schimmel zeigt, wurden für „The Hero 25FPS“ 6250 Einzelbilder ausgelöst. Zu kaufen sind diese als jpg-Dateien oder zu mehreren als gif-Datei, jeweils verbunden mit einem einmaligen Besitzzertifikat in der Blockchain: dem NFT. Mit 150 Pfund ist man dabei, so man ein Exemplar auf der Plattform „Cultural Institute of Radical Contemporary Art“ (CIRCA) ergattert. 25 Prozent des Erlöses will Abramović zur Förderung „heroischer“ Projekte einsetzen: Bewerbungen um die Stipendien können auf der Verkaufswebsite eingereicht werden.

Bislang hat Abramovićs NFT-Kollektion 76.000 Pfund eingespielt. Das nimmt sich bescheiden aus angesichts dessen, dass eine Künstlerin von Weltrang antritt, deren Arbeit von CIRCA auf Großbildschirmen rund um den Globus an Orten wie Londons Piccadilly Circus beworben wird. Die Token sollen jedoch auf dem Sekundärmarkt Karriere machen und – so stets die Hoffnung – im Wert steigendend Tantiemen einspielen. Fünf Prozent gehen bei jedem Wiederverkauf an die Künstlerin, 2,5 Prozent an CIRCA, weitere 2,5 Prozent in den Stipendientopf.

Ist das genug, um ein Projekt, das künstlerisch nicht wirklich aufregender ist als der schon vor Jahren erfolgte Verkauf von Fotografien auf Basis des Videos, als idealistisch zu adeln? Immerhin geht es Marina Abramović nicht allein um Geld oder den eigenen Profit bei ihrem ersten Schritt ins NFT-Business, das nach dem Sensationszuschlag von 60,25 Millionen Dollar für ein NFT von Beeple bei Christie’s Anfang 2021 einen Hype erlebt hat. Im Corona-Lockdown festgesetzt, erschien es manchen, als seien die nicht kopierbaren Token die wahr gewordene messianische Verheißung fürs Digitalzeitalter, als brächten sie ad hoc Heil in Form eines basisdemokratisch-dezentralen Kunsthandels ohne Intermediäre mit digitalen Originalen, deren Prägung virtuelles Nichts in Kryptogold verwandelt. Andere verteufelten NFTs regelrecht als von Monsterrechenleistungen abhängige Klimasünde, bei der Kunst, des Kunstseins entkleidet, von mehrheitlich männlichen Nerds zum Spekulationsobjekt degradiert wird und dem von Gier getriebenen Kommerz huldigt.