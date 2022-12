Ein Kirchner, so teuer wie noch keiner in Europa

Auktion der Sammlung Gerlinger : Ein Kirchner, so teuer wie noch keiner in Europa

Die hoch gesteckten Erwartungen wurden übertroffen für dieses expressionistische Spitzenwerk aus der Sammlung Hermann Gerlinger, von der das Auktionshaus Ketterer in München nun die zweite Tranche versteigert hat: Ernst Ludwig Kirchners „Das blaue Mädchen in der Sonne“, gemalt im Jahr 1910, entfachte einen Bieterwettstreit zwischen internationalen Interessenten an den Telefonen und Konkurrenten im Saal, bis sich schließlich ein Bieter vor Ort durchsetzte.

Für 4,75 Millionen Euro inklusive Gebühren wechselt das Werk des Brücke-Künstlers den Besitzer. Das ist ein neuer Rekord für eine Arbeit des Malers in Europa, von dem bei Christie's in New York im Jahr 2006 das Bild einer „Berliner Straßenszene“ für 38 Millionen Dollar mit Aufgeld versteigert wurde. „Das blaue Mädchen in der Sonne“ war vorab auf 2 bis 3 Millionen Euro geschätzt worden.