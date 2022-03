Kunstmarkt in Kriegszeiten : Keine Auktionen russischer Kunst

Wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine werden Sotheby’s und Christie’s in diesem Juni keine Auktionen mit russischer Kunst in London abhalten. Das haben die Auktionshäuser auf Nachfrage der F.A.Z. bestätigt. Beliebt waren die Veranstaltungen insbesondere bei Sammlern aus Russland, deren Gewicht auf dem internationalen Kunstmarkt in den vergangenen Jahren insgesamt geringer geworden ist.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Angesicht der immer länger werdenden Sanktionslisten mit Namen von russischen Personen und Unternehmen hielten es die Häuser offenbar für ratsam, auf Veranstaltungen, die Klientel auf Einlieferer- wie Käuferseite aus Russland anziehen, zu verzichten. Ein Sprecher von Christie’s sagte, man habe eine „Verantwortung“, auf „geopolitische Ereignisse zu reagieren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“.

Einen völligen Bruch mit Russland vollziehen die Auktionshäuser jedoch nicht: Ihre Büros in Moskau bleiben bestehen, sind jedoch bis auf weiteres geschlossen. Die Mitarbeiter vor Ort würden sie weiterhin unterstützen. Auch das Londoner Auktionshaus Bonhams hat eine für Mitte Juni angesetzte Versteigerung russischer Kunstwerke abgesagt. Das auf Kunst aus Russland spezialisierte Haus MacDougall’s Fine Art Auctions äußerte sich bisher nicht zu seinen weiteren Plänen; Auktionen sind für dieses Jahr noch keine angekündigt.

Das Auktionshaus Phillips, das einer russischen Firmengruppe gehört, spendete vor zwei Wochen 5,8 Millionen Pfund Erlös aus seinem Abendverkauf moderner und zeitgenössischer Kunst an das ukrainische Rote Kreuz. Ein Sprecher von Phillips teilte auf Anfrage mit, man wickle keine geschäftlichen Transaktionen über das Moskauer Büro ab, weder Verkäufe noch Auktionen noch Ausstellungen.