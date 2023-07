Mit achtzig Jahren ist Joseph Marioni dem Abstrakten Expressionismus so verbunden wie kaum ein Zeitgenosse. Zum Glück: Dem Zauber seiner Werke, die in der Wuppertaler Galerie Hengesbach zu sehen sind, kann man sich kaum entziehen.

Kaum ein Kapitel der Kunstgeschichte des vorigen Jahrhunderts ist so leidenschaftlich zerpflückt worden wie der Abstrakte Expressionismus und seine Fürsprache durch den Kritiker Clement Greenberg. Nur wenige Künstler sehen sich jenem Modernismus heute noch verpflichtet und begründen dies auch theoretisch — wie der soeben achtzig Jahre alt gewordene, in Manhattan lebende Joseph Marioni. Seit den Siebzigerjahren malt Marioni weitgehend monochrome Bilder in Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß, wobei die lakonische Aufzählung die chromatischen Nuancen dieser Malerei nicht im Geringsten erahnen lässt. Mit der von ihm inaugurierten Praxis, die Farbe mittels Roller auf der Leinwand hinabfließen zu lassen, steht Marioni in einer Tradition unorthodoxer Maltechniken etwa von Helen Frankenthaler oder Morris Louis.

Die Autonomie der Materialien

Die Maler der Gegenwart, konstatiert der in Cincinnati, Ohio, geborene Marioni in einem Statement namens „Liquid Light“ (Flüssiges Licht), bewegten sich weg vom „Storytelling“ hin zur „strukturellen Identität“ des Gemäldes; sie hätten im 21. Jahrhundert begonnen, die Autonomie der Materialien und Bestandteile zu erkennen. Marioni beschreibt damit seine eigene Entwicklung; ein nüchterner Blick auf die Gegenwart zeigt indessen: Figurative, erzählerische Malerei steht gegenwärtig hoch im Kurs, dies durchaus nicht zum Nachteil des Genres.

Wie alte Meister hängen Marionis Bilder (Preise 27.000 bis 150.000 Euro) dagegen an den Wänden der Wuppertaler Galerie Rolf Hengesbach, fundiert in der Geschichte der Gattung, in der malerischen Konzeption erkennbar mit langem Atem entwickelt — ebenfalls zu ihrem Vorteil. Ihre glitzernden, taktilen Oberflächen könnten Rembrandt ins Gedächtnis rufen, die Farbausdehnungen Hintergründe in Porträts von Tizian und Co. Sie sind ungemein anziehend, ohne mit Retrocharme zu kokettieren. Marionis Gemälde arbeiten subtil mit der Leiblichkeit des Bildobjekts, sind aber weniger physisch ausgeprägt als Gotthard Graubners Farbraumkörper. Anders als Barnett Newman oder Mark Rothko zielt sein verflüssigtes Farblicht nicht auf Erhabenheit, zum Vorschein kommen vielmehr sinnliche Opulenz, Schönheit, Glück.

All die Farbrinnsale, die am unteren Bildrand zum Erliegen kommen, bekunden die von Marioni intendierte „gemalte Qualität“ des Materials, in den Tropfen sammelt sich ein gewisses Pathos malerischer Voluptas. Mal verschließen sich die eher sonoren farblichen Tonlagen, dann wiederum sind sie in ihrer Klarheit spontan zugänglich. Mit der gesteuerten, strömenden Farbe hält Marioni unbeirrt an Könnerschaft und malerischer Exzellenz fest. Diese Malerei braucht eigentlich keine Theorie, es ist das differenzierte Farblicht, das sie jenseits der Sprache zum Erlebnis macht.

Joseph Marioni: Licht, Farbe, Körper, in der Galerie Rolf Hengesbach, Wuppertal, bis 18. August