Jahresgaben der Kunstvereine : Fehlt noch ein Geschenk?

Ein alter Putzlappen zu Weihnachten? Aber gewiss doch, wenn das täuschend echt wirkende zerknüllte Ding aus farbig glasierter Keramik geformt ist und eine Hommage darstellt. Nina Kuttler widmet ihre Arbeit Agnes Pockels, einer fast vergessenen deutschen Physikochemikerin, die ihren kranken Eltern den Haushalt führte. Beim Abwasch beobachtete sie die Effekte von Öl, Seife und anderen Chemikalien auf die Oberflächenspannung des Wassers. 1893 veröffentlichte „Nature“ ihre wegweisende Entdeckung, zu einer Zeit, in der Frauen in der Wissenschaft kaum eine Stimme hatten. In kleiner Auflage bietet der Kunstverein Harburger Bahnhof Kuttlers „Dirty Laundry“ für 280 Euro an.

Wer Kunst liebt, ist wunderbar mithilfe der Kunstvereine zu beschenken: Sie packen kurz vor Weihnachten die beliebten Jahresgaben aus. Getreu der Devise, dass eine Hand die andere wäscht, können Kunstwerke oft unterhalb der Marktpreise ergattert werden, durchaus auch von bekannten Größen. Die Vereine wiederum verbuchen nicht nur Einnahmen für sich und oftmals auch die Produzenten, sondern können neue Mitglieder gewinnen. Denn die Mitgliedschaft ist fast überall Voraussetzung für Preisvergünstigungen. Die Jahresbeiträge aber sind in der Regel überschaubar, steuerlich absetzbar und eignen sich überdies ebenfalls als Geschenk. Mehr als 300 Kunstvereine sind in Deutschland tätig. Dass manche noch Jahresgaben früherer Jahre im Angebot haben, erleichtert die Qual der Wahl nicht.

Vom Harburger Bahnhof ist man mit der S-Bahn flugs am Hamburger Hauptbahnhof und weiter zu Fuß beim Kunstverein der Hansestadt. Mit dessen Jahresgaben könnte man glatt eine Wohnung einrichten. Da wären Rirkrit Tiravanijas 1997 entworfene, wieder aufgelegte Sperrholztische (Preis auf Anfrage) und -stühle (500 Euro) oder Paul Spengemanns Aluminiumsessel mit Pfoten (Auflage von 100, 4000 Euro), der zum „Dominatrix table“ auf High-Heels-Latexstiefeln passen könnte. Filip Berg paraphrasierte so das Tierbeinthema von Möbeln des 17. Jahrhunderts (Auflage von 68, 8 Farboptionen, 4500 Euro).

Fauna durchsetzt auch die Gaben des Kölnischen Kunstvereins, wo John Russell in Harz getauchte Fliegen als groteske Skulpturen auf hauchdünnen Karbonstäben scheinbar schweben lässt (je 950 Euro, 6 Unikate). Sehr gut meint es die Neue Chemnitzer Kunsthütte mit ihren Mitgliedern. Sie hat Grafiken in Auftrag gegeben. Keine kostet mehr als 60 Euro; Wolfgang Hennes steuert den von mysteriösen Figuren besiedelten Siebdruck „Oktoberabendroterntedank“ bei.

Günstiger ist mit 15 Euro wohl nur Oded Avramovskys schwarzer Biobaumwollbeutel „The Ax never strikes twice“ mit der Umrisszeichnung einer Axt im Schädel – und dem kleinen Aufdruck „Dortmunder Kunstverein“. Tiefer in die Tasche greifen muss, wer Isaac Juliens Fotoarbeit eines einsamen Reiters am Meer erwerben möchte. „At the same Hour“ bezieht sich auf den einstigen Sklaven und afroamerikanischen Abolitionisten Frederick Douglass, dessen Geschichte der diesjährige Kaiserringträger der Stadt Goslar in seiner aktuellen Ausstellung im Verein zur Förderung Moderner Kunst im Mönchehaus behandelt (3900; Auflage von 30 plus 10 Künstlerexemplare).

Manches andere Kunsthaus verlockte das Jahresgaben-Beispiel der Kunstvereine zur Nachahmung, wie das Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Dessen Museumsverein feiert hundertzwanzigjähriges Bestehen und ließ sich für seine fünfzigste Jahresgabenedition etwas Besonderes einfallen. In Anlehnung an Marcel Duchamps „Grüne Schachtel“ im Bestand des Hauses und die Kassettenkataloge des ehemaligen Direktors Johannes Cladders schickte man 140 Künstlern eine graue Pappbox mit der Bitte um Gestaltung. 66 kamen zurück, eine begehrenswerter als die andere. Jonathan Meese schrieb Sachen wie „Kunst ist Stunk“ in die seine, aber man sollte ihn nicht beim Wort nehmen angesichts von Felix Droeses „Putin’ss Höllenfahrt“, die einer kosmischen Explosion gleicht, Alexandra Birckens Haarsträhnen-„Genpool“ und vielen erstaunlichen Boxen mehr (je 1200 Euro).

Üppig fährt wieder der Westfälische Kunstverein in Münster auf. Sechs Beitragende stifteten Silikoncollagen, Kissenkunst sowie genähte Bilder – und auch hier gibt es Lappen: Die Japanerin Suchan Kinoshita tränkt Textilstücke in Zement und klebt die erstaunlich poetisch wirkenden „Zementlumpen“ auf große, silbrig glänzende Oberflächen (8 Unikate, je 2100 Euro).