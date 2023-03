Mr. Horowitz, wie waren Ihre ersten Monate als neuer Chef der Art Basel?

Ich habe im November vorigen Jahres angefangen, kurz vor der Art Basel in Miami Beach, also habe ich gerade die Hundert-Tage-Marke überschritten. Es gab enorm viel zu tun; ich musste mich einarbeiten und dafür sorgen, dass unser Team einsatzbereit ist. Das Geschäft der Art Basel kenne ich zwar gut, weil ich früher schon sechs Jahre für das Unternehmen gearbeitet habe, aber es gibt große Veränderungen: Wir haben ein neues Team in Paris, viele neue Kollegen und einen neuen Direktor in Hongkong, außerdem neue Kollegen hier in New York und in Basel.