Bastienne Leuthe im Gespräch : „Vertrauen ist das A und O“

Bastienne Leuthe leitet als Senior Director und Senior Specialist die Zeitgenossen-Abteilung von Sotheby’s in Deutschland. Die gebürtige Hamburgerin studierte Angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg und Pavia. Sie lebt mit ihrem Mann und Kindern in Stuttgart. Bild: Getty for Sotheby's

Rekordumsatz in der Pandemie: Wie Sotheby’s das erreicht hat und was deutsche Sammler auszeichnet, erklärt Bastienne Leuthe, Chefin der Zeitgenossen-Abteilung des Auktionshauses in Deutschland.