Wenn eine Schauspiellegende wie Alain Delon seine Kunstsammlung versteigern lässt, ist das ein internationales Ereignis. So reisten die besten Stücke, die Delon in seinen Wohnsitzen in der Schweiz und Frankreich teils über Jahrzehnte hinweg umgaben, in den vergangenen Wochen von Brüssel nach New York, Hongkong und Genf, bis sie vor der Auktion bei Bonhams Cornette de Saint Cyr in Paris ausgestellt werden. Unter dem Titel „Soixante ans de passion“ versteigert das Auktionshaus am 22. Juni Kunstschätze des Stars, der mit Filmen von René Clement, Jeff Costello und Luchino Visconti weltberühmt wurde. Unvergessen ist Delon in „Der eiskalte Engel“ oder „Der Swimmingpool“ von Jacques Deray neben Romy Schneider, mit der ihn auch eine private Liaison verband. Die Regenbogenpresse machte sie zum Traumpaar der frühen Sechzigerjahre.

Doch über der Biographie des inzwischen zurückgezogen lebenden Siebenenundachtzigjährigen, der schon vor längerer Zeit Schweizer Staatsbürger geworden ist, liegen auch Schatten: Seine öffentlich bekundete Sympathie mit dem Front National und undurchsichtige Verbindungen in die Halbwelt brachten ihm Kritik ein. Hinzu kamen private Verwerfungen wie um Delons angebliche Vaterschaft des inzwischen verstorbenen Alain Boulogne.

Als Sammler interessierte sich Delon ausschließlich für Kunst, die spontan Sinne und Emotionen berührt. Das erste Werk kaufte er 1964 in London. Der Auktionator Pierre Cornette de Saint-Cyr, der die 84 Lose der Sammlung mit einer Erwartung von vier bis fünf Millionen Euro versteigern wird, gehört von Beginn an zu Delons engen Kunstfreunden. Wenn man den Katalog durchsieht, fällt die dezidiert klassische und akademische Ausrichtung der Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen auf. In seinem Kunstgeschmack ist Delon keineswegs ein Kind seiner Zeit, Abstraktion oder Nachkriegsmoderne scheinen ihm fremd geblieben zu sein. Das „modernste“ Werk ist ein fröhlich buntes, halb abstraktes Ölkreideblatt von Joan Miró (Taxe 20.000 bis 30.000 Euro).

Die Vorliebe für Zeichnungen mag erstaunen. Gerade Altmeisterzeichnungen waren bis in die Neunzigerjahre vornehmlich etwas für passionierte Kenner aus Kunstkreisen. Zu den ersten Blättern, die Delon akquirierte, gehört der „Hirschkäfer“ von Albrecht Dürer. Sicher faszinierte Delon das Monogramm des Künstlers, stimmten die Initialen doch mit den seinen überein. Der Katalog wird denn auch auf jeder Seite mit einem AD-Monogramm im Stil Dürers geschmückt. Von dem Nürnberger Künstler kommt zudem der Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ (Meder-b Druck, 50.000/70.000). Ein Blatt des manieristischen Künstlers Domenico Beccafumi zeigt recto die Studie eines kreuztragenden „Heiligen“, verso das Bild einer knieenden Frau (50.000/ 80.000).

Eine besondere Vorliebe hegte Delon überdies für Meister des 19. Jahrhunderts wie Eugène Delacroix oder Georges Millet; von Letzterem wird die wundervolle Zeichnung einer normannischen Milchträgerin aufgerufen (100.000/150.000). Zu den wertvollsten Losen der Sammlung gehört das Gemälde „Cheval arabe attaché à un piquet“ von Delacroix, das auf 1825 datiert ist. Das an einen Pfahl gebundene Pferd scheint sich aus seiner Gefangenschaft losreißen zu wollen (300.000/500.000).

Zahlreiche Tierskulpturen gehören ebenfalls zur Sammlung, darunter Löwen und Panther in kraftvollen Posen von Rembrandt Bugatti mit Schätzpreisen zwischen 250.000 und 400.000 Euro. Der höchste Zuschlag, bei einer Taxe von 600.000 bis 800.000 Euro, wird für das Gemälde „La baie de Sainte-Adresse“ von Raoul Dufy erwartet. Der 1906 entstandene Blick auf die Bucht des normannischen Badeortes, der Ende des 19. Jahrhunderts viele Maler anzog, zeigt den Einfluss von Henri Matisse und der Fauvisten.