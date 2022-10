Herbstauktionen in London : Sie setzen auf britische Kontinuität

Taxe 150.000 bis 250.000 Pfund bei Christie’s: Thomas Struth, „Queen Elizabeth II. and The Duke of Edinburgh, Windsor Castle 2011“, 2012, C-Print auf Plexiglas, 163,5 mal 206,5 Zentimeter, Nummer 4 aus einer Edition von 6 Bild: Christie's

Das Staatsbegräbnis der Queen und der starke Dollar haben London geholfen, wieder viele Touristen aus Amerika anzuziehen. Auf Sammler aus den USA mit tiefen Taschen hoffen auch die Messen Frieze und Frieze Masters, die in der kommenden Woche wieder ihre Zelte im Regent’s Park aufschlagen, sowie die Auktionshäuser Phillips, Christie’s und Sotheby’s. Bei ihnen stehen die Herbstauktionen mit zeitgenössischer Kunst an. Christie’s macht den Auftakt mit seinem „20th/21st Century Evening Sale“ am Nachmittag des 13. Oktober. Das Angebot umfasst 50 Lose, die 44,2 bis 60,6 Millionen Pfund einspielen sollen. Mit dem ersten kann Christie’s testen, wie sich die massenhaft bekundete Liebe zur Königin ummünzen lässt: Thomas Struths mehr als zwei Meter breite Fotografie „Queen Elizabeth II. and The Duke of Edinburgh, Windsor Castle 2011“ ist konservativ auf 150.000 bis 250.000 Pfund geschätzt.

Das Spitzenlos stellt David Hockney mit einem Sonnenaufgang über der Riviera. „Early Morning, Sainte-Maxime“ aus den Sechzigerjahren soll sieben bis zehn Millionen Pfund erzielen. Es wurde zuletzt 1988 bei Christie’s in New York für 352.000 Dollar versteigert. Dicht darauf folgt Gerhard Richter mit einer „Wolkenstudie (grün-blau)“ von 1971, geschätzt auf sechs bis acht Millionen Pfund. Unter den jüngeren Künstlerinnen, die heiß gehandelt werden, ist Christina Quarles mit „Even in tha Evenin’“ (Taxe 400.000 bis 600.000 Pfund), eingeliefert aus einer amerikanischen Sammlung. Die Galerie Ropac richtet Adrian Ghenie zur Frieze-Woche eine Ausstellung mit neuen Arbeiten aus. Christie’s hat sein Monumentalgemälde „Turning Point 1“ (2,5/3,5 Millionen) von 2009 im Programm.

Gleich im Anschluss an die Abendauktion versteigert Christie’s 74 Werke zeitgenössischer Künstler aus Afrika und der afrikanischen Diaspora, passend zur zehnten Ausgabe der „1-54 Contemporary African Art Fair“, die in London stattfindet. Die Werke kommen aus der Sammlung von Robert Devereux, einem früheren Partner in Richard Bransons Unternehmen Virgin. Die Auktion soll 1,9 bis 2,7 Millionen Pfund einspielen. Fast die Hälfte der Lose ist unter 10.000 Pfund taxiert. Die vier teuersten Werke stellt die britische Malerin Lynette Yiadom-Boakye, die schon eine Solo-Schau in der Tate in London hatte. Zu den bekanntesten Künstlern gehören El Anatsui und William Kentridge. Letzterer hat gerade eine Ausstellung in der Royal Academy. Seine Papierarbeit „Head“ ist für 50.000 bis 70.000 Pfund zu haben. Insgesamt peilt Christie’s mit fünf Auktionen und 539 Losen einen Umsatz von 57,6 bis 80,1 Millionen Pfund an.

Hausrekord bei Sotheby´s

Phillips lädt am Nachmittag das 14. Oktober zum „20th Century & Contemporary Art Evening Sale“. Der Katalog bietet 37 Lose mit einer Gesamttaxe von 18,3 bis 25,8 Millionen Pfund. Die Tagesauktion soll mit 161 Losen weitere 8,5 bis 12,3 Millionen einspielen. In der Abendauktion stehen Nachwuchskünstlern wie Rebecca Ness oder Michaela Yearwood-Dan zwei Größen der italienischen Nachkriegskunst zur Seite: Alberto Burri stellt das teuerste Los mit „Sacco et Rosso“ (3/4 Millionen), Salvatore Scarpitta ist mit der rot bandagierten Leinwand „Red Freight“ (900.000/1,2 Millionen) dabei. Mark Bradfords Collage auf Leinwand „Nodding Gunpowder“ (2/3 Millionen) gehört neben Arbeiten von Banksy und Cecily Brown gleichfalls zu den Spitzen.

Bei Sotheby’s geht es weiter mit dem teuersten je offerierten Angebot des Hauses zum Londoner Oktober-Termin. Die „Contemporary Evening Auction“ soll 81,53 bis 106,47 Millionen Pfund einspielen. Knapp ein Drittel stellen deutsche Künstler, daneben gibt es britische Nachkriegskunst und internationalen Nachwuchs. Rechnet man die Abendauktion „The Now“ mit 18 Losen und die 136 Lose der Tagesauktion hinzu, erhofft sich Sotheby’s einen Umsatz von 99,8 bis 131,8 Millionen Pfund.

Das teuerste Los ist Francis Bacons „Three Studies for Portrait of Henrietta Moraes“. Die Erwartung liegt bei „mehr als“ 30 Millionen Pfund. Weitere Werke aus der Sammlung Paley, die sich seit seinem Tod 1990 im Museum of Modern Art befanden, kommen im November in New York unter den Hammer. Von besonderem Interesse ist auch das zweitteuerste Los: Gerhard Richters erstes Farbtafel-Gemälde „92 Farben“ (13/18 Millionen), entstanden 1966 und eingeliefert aus der Hamburger Sammlung von Elisabeth and Gerhard Sohst. Es ist mit Garantie und unwiderruflichem Gebot abgesichert.

Den Anfang bei der anschließenden Auktion „The Now“ macht der vietnamesisch-amerikanische Maler Julien Nguyen. Sein Gemälde sind, wie auch „Kye, Semper Solus“ (40.000/60.000), in Stil und Komposition angelehnt an die Malerei der italienischen Frührenaissance. Das Spitzenlos ist die Leinwand „Love is in the Air“ (3,4/4 Millionen) von Banksy. Die britischen Malerinnen Louise Giovanelli, Jade Fadojutimi und Flora Yukh­novich runden das Angebot an gefragten Nachwuchstalenten ab.