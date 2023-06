Illegaler Antikenhandel : Raubgut kehrt zurück nach Italien

Neue Entwicklung in der seit Jahrzehnten verhandelten Causa Robin Symes: Nach Griechenland erhält auch Italien zahlreiche illegalen Grabungen entstammende Artefakte aus dem Besitz der liquidierten britischen Kunsthandelsfirma von Symes zurück. Insgesamt 750 archäologische Objekte mit einem Gesamtwert von schätzungsweise 12 Millionen Euro wurden aus London nach Rom überführt, wo sie derzeit im Museum in der Engelsburg ausgestellt werden.

Die Rückführung folgt auf einen 17 Jahre andauernden Rechtsstreit. Bereits 2006 hatten die griechischen Behörden Ermittlungen gegen die international tätige Firma Robin Symes Limited eingeleitet, in deren Verlauf der Kunsthändler als eine Schlüsselfigur des illegalen Geschäfts mit archäologischen Objekten entlarvt wurde.

Vor wenigen Wochen kam es zur Einigung zwischen den italienischen Behörden und den Liquidatoren von Symes' Kunsthandel. Die ältesten nach Rom verbrachten Stücke stammen aus dem 8. vorchristlichen Jahrhundert, weitere aus dem Mittelalter. Unter ihnen sind ein etruskischer Bronzetisch, römische Marmorbüsten, ein verzierter Bleisarkophag und Tonvasen aus Pompeji. „Kunstwerke dürfen nicht Gegenstand illegaler Aktivitäten werden“, sagte der italienischen Kulturminister Gennaro Sangiuliano.

Ein Fall für die Carabiniere dell’Arte

Weitere 71 Objekte, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sollen in den kommenden Tagen durch das Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), die „Carabinieri dell’Arte“, geborgen werden. Nach dem Willen Sangiulianos sollen auch diese rückzuführenden Artefakte künftig ausgestellt werden: „Was zurückgekehrt ist, darf nicht in Lagern verschlossen werden, sondern muss in Museen untergebracht oder in anderen Initiativen sichtbar gemacht werden, damit es der Öffentlichkeit unmittelbar zugänglich ist“, sagte der „The Art Newspaper“.

Im Mai waren bereits 351 Antiken von der Jungsteinzeit bis in die byzantinischen Ara datierende Kunstobjekte aus Symes' Besitz an die griechischen Behörden übergeben worden. Unter ihnen befinden sich eine Statuette aus der Jungsteinzeit, eine rund 5000 Jahre alte kykladische Figur, eine beschädigte Marmorstatue aus dem ersten vorchristlichen Jahrtausend und eine fragmentierte Bronzestatue des jungen Alexanders des Großen aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts.